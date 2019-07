Wird es an diesem Donnerstag in Münster so heiß wie nie zuvor seit Beginn der Temperaturmessungen?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt 40 Grad voraus – und hält in seinen Modellrechnungen sogar bis zu 42 Grad für möglich. Etwas vorsichtiger ist Wetter Online – die Internetseite prophezeit für Münster 38 Grad. Doch auch dies wäre schon ein neuer Hitzerekord, der bislang bei 37,5 Grad liegt, gemessen im Sommer 2003 sowie im Sommer 2012. Zurückhaltender bei seiner Münster-Vorhersage ist Wetter-Experte Jörg Kachelmann: Seine Internetseite rechnet mit 36 Grad. Bei der jüngsten Hitzewelle Ende Juni kletterte das Thermometer in Münster auf knapp 35 Grad.

Unterdessen leiden die münsterischen Wälder immer mehr unter hohen Temperaturen und Niederschlagsmangel. Seit Wochenbeginn wurden in der Hohen Ward 45 Fichten geschlagen, die mit Borkenkäfern befallen waren. Diese vermehren sich umso mehr, je wärmer es ist. Der Grundwasserspiegel in der Hohen Ward liegt mittlerweile um etwa 1,50 Meter unter dem Normalwert, berichtet Stadtförster Menke.