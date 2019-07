Seit Freitag wimmelt es im Tierheim der Tierfreunde Münster an der Handorfer Kötterstraße vor Mäusen. Aus einem Tiernotfall in einer Essener Wohnung, wo über 500 freilaufende Farbmäuse nicht artgerecht gehalten wurden, haben die Tierfreunde knapp 50 der possierlichen Tierchen übernommen.

Nach der akuten medizinischen Behandlung steht nun die Kastration an, danach ist die Vermittlung geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tierfreunde: „Interessenten können sich schon jetzt auf erstaunlich handzahme und zutrauliche Wesen in wunderschönen Farbstellungen freuen.“ Weitere Informationen zu den Farbmäusen erteilen die Mitarbeiter der Tierfreunde unter Telefon 02 51/ 32 50 58.