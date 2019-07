Viel Dankbarkeit erfahren

Der Dank war groß, der Weihbischof Dr. Stefan Zekorn bei seinem Besuch in der Ukraine entgegengebracht wurde. „Auf bewegende Art und Weise bin ich immer wieder gebeten worden, den Katholiken in Deutschland und im Bistum Münster für ihre große Unterstützung durch Spenden an das Hilfswerk ‚Renovabis‘, durch Mittel aus der Kirchensteuer oder direkte Unterstützung zu danken“, berichtet Zekorn. Eine Woche lang reiste er durch vier Bistümer im Westen der Ukraine, sprach mit Vertretern über die aktuelle Situation und besuchte Projekte, die das Bistum Münster teilweise seit vielen Jahren fördert.

Dass die Zeit der kommunistischen Diktatur noch immer in vielen Köpfen präsent ist, wurde Weihbischof Zekorn laut einer Pressemitteilung bei einem Gespräch mit Vasyl Semenyuk, Erzbischof von Ternopil, bewusst. Semenyuk wurde im Untergrund zum Priester geweiht: „Weil sie als katholische Christen in Einheit mit dem Papst leben wollten – und ‚nur‘ deshalb – wurden sie schikaniert, wochenlang verhört, bei geheimen Gottesdiensten im Wald von Polizeihunden gejagt. Viele wurden getötet“, gibt Zekorn die bewegenden Erzählungen wieder.

Kirchliches Leben blühte auf

1989, vor genau 30 Jahren, beendete die Krise der Sowjetunion den Prozess der Unterdrückung der Kirchen. Die vom Staat verbotene ukrainische griechisch-katholische Kirche, die bis zu dem Zeitpunkt blutig verfolgt wurde, trat aus dem Untergrund hervor. An vielen Orten blühte kirchliches Leben auf.

Auch im Bistum Kiew wurde Weihbischof Zekorn mit der nach wie vor schwierigen politischen Situation des Landes konfrontiert: Er besuchte ein Denkmal für die in den vergangenen fünf Jahren im Krieg im Donetzk-Gebiet getöteten ukrainischen Soldaten – eine Wand mit Hunderten Fotos. „Das ist wahrlich kein ‚eingefrorener Krieg‘, als welcher er bei uns oft gesehen wird“, betont Zekorn.

Messe im Rohbau gefeiert

Weil es den dortigen Katholiken erst seit 30 Jahren erlaubt ist, öffentlich Gottesdienste zu feiern, fehle es überall an Kirchenräumen. Das Bistum Münster unterstützt darum unter anderem den Bau von Pfarrhäusern und -zentren sowie Kirchen, wie in Zymna Voda, nahe Lemberg. „Mangels Kirchenräumen feiern die Menschen schon im Rohbau zwischen Gerüsten und Baumaterial die Messe“, berichtet der Weihbischof.

Auch für soziale Projekte gibt das Bistum Münster finanzielle Mittel, wie für ein Programm, das traumatisierten Soldaten hilft, die aus dem Krieg zurückkehren. Darüber hinaus setzt sich das Bistum für ein nachhaltiges Bewusstsein ein.