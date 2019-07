Sie trennen mehr als 30 Grad

Der offizielle Hitzerekord von 37,5 Grad ist am Mittwoch nicht gefallen. Das Thermometer der Meteogroup am LWL-Museum für Naturkunde registrierte am späten Nachmittag eine Höchsttemperatur von 36,1 Grad. 36,1 Grad zeigte auch die Wetterstation der Arbeitsgemeinschaft Klimatologie auf dem Dach des WWU-Instituts für Landschaftsökologie an der Heisenbergstraße an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte 37,2 Grad – seine Station steht am Flughafen Münster-Osnabrück.

Ob der Hitzerekord für Münster auch den Donnerstag überstehen wird, ist fraglich. Wetter Online rechnet mit einer Höchsttemperatur von 38 Grad, der Deutsche Wetterdienst mit einer Höchsttemperatur, die zwischen 36 und 42 Grad liegen wird. Die Wetterseite von Jörg Kachelmann, die mit ihrer Temperaturvorhersage für Mittwoch genau richtig gelegen hatte, geht davon aus, dass es am Donnerstag in Münster 38 Grad heiß wird. Am Freitag soll es dann minimal kühler werden.