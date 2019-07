Kita: Betreuungsstopp bei 35 Grad

„Das ist eine doofe Situation, aber wir können das Wetter einfach nicht ändern“, sagt Nicolle Grünewald, Leiterin der Kindertagesstätte „Little Giants – Kleine Riesen“ in Albachten. Die erst Ende vergangenen Jahres in Betrieb genommene Einrichtung an der Hohen Geist hat bei großer Hitze ein Problem, das Eltern der dort betreuten Kinder große Sorgen macht: Herrscht Hitzewetter, dann kann es dazu kommen, dass der Nachwuchs nach Hause geschickt werden muss, da es in der Kita schlichtweg zu heiß wird.

Betreuung bis 35 Grad

Zeigt das Thermometer in den Räumen der aus Containern bestehenden Einrichtung 35 Grad an, dann muss die Betreuung der derzeit 30 Mädchen und Jungen eingestellt werden. Das sei die aktuelle Maßgabe der Unfallkasse, der nachgekommen werden müsse, erläutert Grünewald. Komme es dazu – was glücklicherweise bislang erst einmal für rund zwei Stunden der Fall gewesen sei – dann machten sich Eltern Sorgen, weiß die Kita-Leiterin. Dafür habe sie Verständnis, zumal insbesondere berufstätige Väter und Mütter auf die verlässliche Betreuung ihrer Sprösslinge angewiesen seien.

Laut Grünewald wurde das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien bereits verständigt: „Wir werden Hilfe bekommen.“ Am Dienstag seien zwei Mitarbeiter vor Ort gewesen und hätten sich mit der Situation in der Pavillon-Kita vertraut gemacht.

Angekündigt worden sei, dass es Sonnenschutzfolien für Fenster und Türen sowie Markisen geben werde. Darüber hinaus sei nach Prüfung der Stromversorgung für die Tagesstätte die Installation von Klimageräten vorgesehen. Das lasse sich aber nicht übers Knie brechen, vieles müsse bestellt werden. Und das brauche nun mal seine Zeit, meint Grünewald. Sie habe deshalb auch Verständnis dafür, dass die Stadt das Hitze-Problem nicht innerhalb kürzester Zeit lösen könne.

Schwierige Situation für Eltern

Besorgte Eltern, deren Kinder die Albachtener Kita besuchen, haben bereits CDU-Bezirksvertreter Peter Wolfgarten angerufen. Diese hätten ihm von der an sie gerichteten Mitteilung berichtet, dass angesichts des derzeitigen Hitzewetters Schließungen möglich seien, Kinder deshalb heimgeschickt werden müssten.

„Es kann nicht sein, dass man als Eltern ständig Angst haben muss, dass die Betreuung des Nachwuchses nicht gegeben ist“, moniert Wolfgarten. Deshalb dürfe eine Lösung des Hitzeproblems keinesfalls auf die lange Bank geschoben werden: „Es wird Zeit, dass schnellstmöglich etwas passiert.“ Schließlich habe die Kindertagesstätte einen Betreuungsauftrag. Darüber hinaus könnten Väter und Mütter ihre Arbeit nicht einfach unterbrechen.

Eltern haben den „Kleinen Riesen“ bereits ein mobiles Klimagerät geliehen. Doch damit kann dem Missstand, so Nicolle Grünewald, keine Abhilfe geschaffen werden: Damit das Gerät angesaugte warme Luft nach draußen weiterleiten kann, muss zwangsläufig das Fenster geöffnet werden – und dann strömt von dort Hitze zurück.

Grünewald hofft, dass Eltern bis zur Bewältigung des akuten Problems untereinander ein Netzwerk schaffen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Möglicherweise gebe es in der ein oder anderen Familie Kapazitäten, sodass vielleicht Oma oder Opa sich für einige Stunden um Kinder kümmern könnten.