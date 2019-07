Wann sich ein Gartenwasserzähler wirklich lohnt

Damit die Blumen weiter blühen und der Rasen nicht braun wird, ist in diesen Tagen gießen und sprengen angesagt. Jeden Tag gehen auch die Münsteraner mit Gießkannen und Gartenschläuchen ans Werk. Doch die Bewässerung des Gartens kann auf Dauer ganz schön teuer werden. Denn: Wer kein eigenes Bohrloch samt Pumpe besitzt und deshalb Wasser aus dem Hahn zapft, zahlt nicht nur Frisch-, sondern auch Schmutzwassergebühr.

Abhilfe kann da ein separater Zähler schaffen, sagt Beate Böckenholt, Umweltberaterin der Stadt Münster. Der Zähler misst, wie viel Wasser über einen Zapfhahn beispielsweise an der Terrasse entnommen wird. „Für diese Menge an Frischwasser wird dann keine Schmutzwassergebühr fällig“, sagt Böckenholt.

Auf den Verbrauch kommt es an

Doch der Einbau solcher „Zwischenzähler“ sollte wohlüberlegt – oder besser wohlberechnet – sein. Denn auch wenn Schmutzwassergebühren gespart werden: Einbau und Instandhaltung des Zählers kosten ebenfalls Geld. „Ich muss eine Fachfirma beauftragen, die den Zähler einbaut“, sagt die Umweltberaterin. Außerdem müsse der Zähler geeicht sein: „Die Eichzeit beträgt sechs Jahre.“ Danach müsse der Zähler entweder ausgetauscht oder neu geeicht werden.

Die Stadt Münster gibt in einer Handreichung ein Rechenbeispiel: Die Beauftragung einer Fachfirma für Einbau bzw. Instandhaltung kostet demnach etwa 100 Euro. Da diese Kosten alle sechs Jahre anfallen, werden pro Jahr 16,67 Euro fällig. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,03 Euro pro Kubikmeter. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ergibt also: Die Anschaffung eines Gartenwasserzählers lohnt sich erst, wenn pro Jahr mindestens 8210 Liter Wasser für die Bewässerung des Gartens benötigt werden. Das sind 821 große Gießkannen.

„ „Ich empfehle zu überlegen, ob man sich eine Regentonne anschaffen kann. „Ich empfehle zu überlegen, ob man sich eine Regentonne anschaffen kann. “ Beate Böckenholt

Gerade in Hitzeperioden gehen bei der Umweltberatung viele Frage zu Gartenwasserzählern ein, sagt Beate Böckenholt. Doch nur für die Wenigsten lohne sich der zusätzlicher Zähler. Und das liegt nicht nur an den Kosten: Die Wassermenge, die über den zusätzlichen Zähler abgenommen wurde, muss jährlich bei der Stadt gemeldet werden. Und zwar innerhalb von vier Wochen nach Ablesung des Hauptwasserzählers, spätestens allerdings bis zum 20. Januar. „Wenn ich das vergesse, bekomme ich die Gebühr nicht erstattet“, sagt Böckenholt.

Sparen geht aber auch ohne „Zwischenzähler“, sagt die Umweltberaterin: „Ich empfehle zu überlegen, ob man sich eine Regentonne anschaffen kann.“ Das sei aus ökologischer Sicht die beste Lösung und auch für die Pflanzen gut: „Regenwasser ist angewärmt und sehr weich. Das mögen die meisten Pflanzen gerne.“

Die richtigen Pflanzen auswählen

Hilfreich sei zudem, Mulch für das Beet zu verwenden. „So trocknet das Beet nicht so schnell aus“, sagt Böckenholt. Auch ein Tropfschlauch könne helfen, bei der Bewässerung von Hecken oder Stauden Wasser zu sparen. „Das Wasser sickert langsam ein, so verdunstet nicht so viel.“

Wer seinen Garten neu anlegt oder umgestaltet, sollte die Pflanzen laut Beate Böckenholt nach ihrem Wasserbedarf aussuchen, um am Ende zu sparen. Während Hortensien „unglaublich viel Wasser“ verbrauchen, fühlen sich Steingartenpflanzen wie die Fetthenne laut Böckenholt erst richtig wohl, wenn es heiß und trocken sei.