Abfahrt für den Norden: Autobahnanschluss am Max-Klemens-Kanal

Münster -

In der Serie „Ideenbörse Verkehr in Münster“ geht es jetzt um den Vorschlag, in Münster einen weiteren Autobahnanschluss zu schaffen. Damit könnte sich der Verkehr im Norden grundlegend verändern.