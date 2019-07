Astronaut Thomas Reiter im Planetarium

50 Jahre nach der ersten Mondlandung erlebt der Trabant eine Renaissance. Wissenschaftler gehen nicht nur davon aus, dass es dort Wasser und seltene Erden (also gefragte Metalle für moderne Technologien) gibt – sie wollen den Mond auch als Zwischenstopp für künftige Mars-Missionen nutzen.

Was genau in den kommenden Jahren geplant ist, erläuterte der frühere Astronaut Thomas Reiter am Donnerstagabend im Planetarium im LWL-Naturkundemuseum. „Unser Highlight des Jahres“, so Planetariums-Leiter Dr. Björn Voss.

Erster Europäer mit ISS-Langzeitaufenthalt

Reiter war nicht nur der einzige Europäer, der auf den Raumstationen MIR und ISS war, er war zugleich der erste Europäer, der einen Langzeitaufenthalt auf der ISS absolvierte. Heute berät er den Generaldirektor der europäischen Weltraumbehörde ESA.

Anders als bislang gehe es nun nicht mehr darum, „mal eben kurz zum Mond zu fliegen“ – sondern darum, dort eine permanente Basis zu errichten. 2024 sollen mit dem NASA-Raumschiff Orion wieder Menschen auf den Mond fliegen, die Servicekapsel (in der die Astronauten arbeiten) wird die ESA beisteuern. Reiter hofft, dass US-Präsident Donald Trump die erforderlichen finanziellen Mittel demnächst freigibt.

Beeindruckende Aufnahmen

Die Basis, die dann auf dem Mond gebaut wird, soll tiefere Einblicke ins All ermöglichen – und als Hub für Flüge zum deutlich weiter entfernten Mars dienen. Zwei bis zweieinhalb Jahre werden bemannte Mars-Missionen dauern, schätzt Reiter. In den 2030er-Jahren werden wohl die ersten Menschen auf den „roten Planeten“ fliegen.

Reiter zeigte am Donnerstagabend beeindruckende Aufnahmen vom Mars – darunter vom längsten Canyon des Sonnensystems (4000 Kilometer) und vom höchsten Vulkan (26 Kilometer). Auf dem Mars gibt es Methangas – Reiter sieht dies als Anzeichen dafür, dass es dort einmal Leben gab oder vielleicht sogar noch gibt. Eine Sonde, die 2020 auf dem Mars landen soll, werde sich auf die Suche nach Methangas begeben.

Noch viele Fragen offen

Doch bevor Menschen zum Mond fliegen, gelte es noch viele Fragen zu lösen. So leiden Astronauten umso mehr unter gesundheitlichen Problemen, je länger sie im All sind. Aktuell laufen Forschungen, ob man Astronauten auf dem langen Flug zum Mars in einen Tiefschlaf versetzen kann – ähnlich wie beim Winterschlaf der Tiere. Unter anderem könne dann der bei Raumflügen übliche Muskelabbau gebremst werden. Noch nicht gelöst ist laut Reiter die Frage, wie man die hohe Belastungen durch kosmische Strahlung reduzieren kann.

Sie gilt als gefährlich, kann unter anderem Krebs auslösen. Aktuell werde zudem erforscht, wie man in den Raumstationen den Umgang mit Abwasser und die Sauerstoffversorgung optimieren kann. So werden derzeit Algen getestet, die Sauerstoff produzieren und danach verzehrt werden können. Reiter berichtete natürlich auch von seinen eigenen Weltraumerfahrungen. Zum Beispiel davon, dass man beim Einschlafen die kosmische Strahlung als Lichtblitze in den Augen wahrnimmt. „Wenn man nicht einschlafen kann, zählt man statt Schäfchen einfach Lichtblitze“, so Reiter.