Münster -

Von Alexander Heflik

Unterhalb der alten Stadtbücherei im Krameramtshaus, und genau da, wo früher ein Plattenladen Vinyl-Scheiben und CDs verkaufte, arbeitet sich die neue Welt an der ­Zukunft schon mal ab. Der Prinzipalmarkt ist nur einen Steinwurf entfernt, Münsters edelste und traditionsreiche Einkaufsmeile. Chic. Über den Hinterhof führt der Weg in die Schaltzentrale des Start-ups Lootboy. Cool. Es liegt alles so nah beieinander. Die Zeit rast.