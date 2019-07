Rund 1250 Kaufverträge, die für unbebaute und bebaute Grundstücke sowie für Eigentumswohnungen im gesamten Stadtgebiet abgeschlossen wurden, wertete der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster für seine Halbjahresbilanz aus. „Damit wurden 100 Verträge mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres registriert“, berichtet Michael Tegtmeier, Vorsitzender des Ausschusses und Leiter des Vermessungs- und Katasteramtes. „Die Kaufpreissumme ist bis zur Jahresmitte auf 634 Millionen Euro gestiegen – die höchste Summe, die in einem ersten Halbjahr jemals ermittelt wurde“, wird er in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Die Anzahl der verkauften baureifen Wohnbaulandgrundstücke entspricht mit 68 der des Vorjahres, wie im vergangenen Jahr ist in diesem Segment zur Jahresmitte bereits eine Preissteigerung von sieben Prozent zu erkennen. Bei den Einfamilienhäusern wurden bisher 315 Kaufverträge registriert. Tegtmeier: „Wir rechnen damit, dass es am Jahresende wieder 650 bis 700 Verträge sein werden, was in etwa dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre entspricht.“ Die Preise sind bei allen Einfamilienhaustypen um vier Prozent gestiegen.

Bei den Eigentumswohnungen ist die Anzahl der Verkäufe um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, die Kaufpreissumme sogar um 28 Prozent. Die Preise in diesem Segment sind in den äußeren Zonen des Stadtgebietes relativ konstant, in allen anderen Bereichen wurde eine Preissteigerung von vier Prozent ermittelt.

Die Auswertung des Grundstücksmarktes in der ersten Jahreshälfte ist in einem Faltblatt zusammengefasst, das im Kundenzentrum im Stadthaus 3, Albersloher Weg 33, und in der Münster-Information im Stadthaus 1, Syndikatplatz, erhältlich ist. Ausführliche Informationen über den Grundstücksmarkt können dem jährlich erscheinenden Grundstücksmarktbericht entnehmen.