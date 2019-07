Luftsportverein Münster stellt Elektro-Segler vor

Ein Traum hat sich beim Luftsportverein Münster – der nach eigenen Angaben rund 120 Mitglieder hat – erfüllt: Der Verein präsentierte am Samstag auf dem Berdelflugplatz sein erstes mit einem Elektromotor ausgestattetes Hochleistungssegelflugzeug.

Der zweite Vorsitzende Heinz Schlattmann, Fluglehrer Edgar Uekötter und der technische Leiter Hans Sopalla stellten die Maschine vom Typ Discus-2C mit Elektroantrieb FES (Front Electric Sustainer) am Rande des Fluggeländes vor. „Mit diesem Segelflugzeug steht uns eine innovative und umweltfreundliche Heimkehrhilfe zur Verfügung, die sich wesentlich von allen bisherigen Systemen unterscheidet,“ so Segelflugreferent Edgar Uekötter. „Wir fliegen jetzt auch beim Motorbetrieb geräuschlos und können nun Streckenflüge von bis zu 850 Kilometern Länge durchführen.“

Elektrohilfe hat 100 Kilometer Reichweite

Ständig wollen die Segelflieger den Elektromotor nicht einsetzen. Wenn jedoch etwa bei einem Flug aufgrund fehlender Thermik eine Außenlandung notwendig wird, kann nun die Elektrounterstützung eingesetzt und der Flieger wieder an Höhe gewinnen.

Die Elektrounterstützung reicht nach Angaben des Vereins für rund 100 Kilometer. Der technische Leiter Hans Sopalla weist auf den in der Rumpfspitze untergebrachten 20 Kilowatt starken Elektromotor hin. Dieser lasse sich durch lediglich zwei Bedienelemente in Fahrt bringen. In der Bugspitze drehe sich dann ein Zweiblattpropeller, der sich im Segelflug an die Rumpfaußenseiten anschmiegt und für geringen Luftwiderstand sorgt.

18 Meter Spannweite

Das neue, moderne Fluggerät werde vielen jungen Piloten den Einstieg in die Langstreckenfliegerei ermöglichen, sind sich die Verantwortlichen sicher, denn die beiden 16 Kilogramm schweren Batterien würden genug Energie liefern, um auch bei fehlender Thermik noch sicher den nächsten Flugplatz zu erreichen, zeigte sich auch der zweite Vorsitzende Heinz Schlattmann begeistert von der Neuanschaffung.

Der Discus 2c hat eine Spannweite von 18 Metern und verfügt nach Angaben des Vereins „über mehr Flügelfläche als die Standardklasse“. Dadurch seien sehr geringe Flächenbelastungen und überdurchschnittlich gute Steigleistungen möglich.

Geldspende hilft

Edgar Uekötter erläutert: „Bei einem Horizontalflug mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern sind bis zu 45 Minuten Motorlaufzeit möglich. Das ist genug, um beispielsweise aus thermisch schlechtem Wetter herauszukommen oder sicher nach Hause zu fliegen.“

Finanziert wurde das neue Segelflugzeug auch durch den Verkauf älterer Fluggeräte und durch eine Geldspende der Sparkasse Münsterland-Ost.

Die Jugendlichen, die bei der Präsentation des Einsitzers dabei waren, zeigten sich beim Blick in das Cockpit vom Komfort, der einfachen Bedienbarkeit und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten begeistert.

Der Luftsportverein Münster möchte seinen rund 30 jugendlichen Mitgliedern durch das neue Flugzeug einen Ansporn geben, größere Strecken über Land zu fliegen. Am 3. August bei den Fliegertagen in Senftenberg bei Dresden findet der Jungfernflug statt.