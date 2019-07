Eine große kostenlose Ferienspaß- und Sportaktion veranstalten die Stadtwerke Münster und der Verein Münster-Marathon für Kinder von 6 bis 13 Jahren am 21. August von 14 bis 16 Uhr auf dem Stubengassenplatz. Die Aktion steht wie in den vergangenen beiden Jahren unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“. Kinder haben die Möglichkeit, während dieser zwei Stunden in drei Blöcken à 20 Minuten in einem Laufparcours von etwa 200 Metern zu laufen. Für jede gelaufene Runde spenden die Stadtwerke Münster einen Euro für die Hilfsorganisation „Plan International Deutschland“, dem neuen Charity-Partner von Münster-Marathon. Im vergangenen Jahr haben die Kinder insgesamt rund 2000 Euro erlaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

In den Laufpausen bietet eine Hüpfburg ebenso Abwechselung wie Kika-Moderator Julian Janssen, bekannt als „Checker Julian“, sowie zwei Spielerinnen des Volleyball-Bundesligisten USC Münster, die sich schon jetzt auf viele Kinder freuen.

Obwohl man sich auch spontan für die Teilnahme entscheiden kann, bittet der Verein Münster-Marathon möglichst um eine vorherige Anmeldung, um sich organisatorisch in geeigneter Form aufstellen zu können. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter der E-Mail-Adresse info@volksbank-muenster-marathon.de oder telefonisch unter der Rufnummer ✆ 9277288.

Im Anschluss an die Ferienspaß- und Sportaktion schließt sich die öffentliche Pressekonferenz im H4-Hotel an, wo das Organisationsteam des Marathons über das Ergebnis des Nachmittags berichtet, aber auch Aktuelles zum Stand der Vorbereitungen zum Marathon und weitere interessante Gäste vorstellt.