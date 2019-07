Münster-Coerde -

Erst suchten die Eltern am Sonntag in ganz Coerde und Umgebung, dann die Polizei mit einem Hubschrauber. Der Grund: Zwei Achtjährige waren nicht nach Hause gekommen. „Vermutlich hatten sie nur die Zeit beim Spielen vergessen“, sagt Polizeisprecher Andreas Bode am Montag auf Nachfrage.