Am Samstag (3. August) bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in seinem Planetarium an der Sentruper Straße 285 hörbehinderten und schlecht hörenden Menschen die Gelegenheit, um 17 Uhr die Planetariumsshow „Zeitreise – Vom Urknall zum Menschen“ mit Untertiteln zu verfolgen. Die Vorstellung ist auch für Hörende geeignet.

Woher kommen wir? Was musste alles geschehen, bevor wir Menschen uns entwickeln konnten? Das Planetarium wird laut Ankündigung zur Zeitmaschine: Erwachsene und Kinder ab neun Jahre erleben, wie die Milchstraße, die Sonne oder die Erde entstanden und wie das Leben sich entwickelte.

Gewaltige Sternexplosionen und katastrophale Einschläge von Kometen auf der Erde sind ebenso ein Teil der Geschichte wie die Dinosaurier und andere, längst ausgestorbene Wesen der Urzeit.