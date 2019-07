Paulinum-Schülerinnen für Wildbienen-Recherche ausgezeichnet

Jetzt geht es nach Berlin! Glücklich waren die fünf Schülerinnen des Gymnasium Paulinum bereits, als „ihre“ Seite rund um das Thema Wildbienen Mitte Juli im Lokalteil unserer Zeitung erschienen ist. Jetzt sind sie richtig aus dem Häuschen: Denn Louisa Heidel, Judy und Lulia Haidar, Theresa Jankord und Lea Giebel dürfen im August in die Hauptstadt reisen.

Jury überzeugt

Mit ihren Artikeln haben die Mädchen des Naturwissenschaften-Kurses der Jahrgangsstufe 8 (bis zu den Sommerferien) im Rahmen des Projektes „Umwelt macht Schule“ die Jury im Bundesumweltministerium überzeugt. Über 30 Klassen von weiterführenden Schulen haben sich an diesem besonderen Umweltprojekt, das vom IZOP-Institut in Aachen organisiert und von unserer Tageszeitung begleitet worden ist, beteiligt. Die Wildbienen-Recherche der Gymnasiastinnen landete auf Platz 3.

„Wir sind alle sehr stolz“, kommentierte Frank Bacher am Montag das Ergebnis. Der Naturpädagoge und Nach haltigkeitsbeauftragte des Paulinum ist in den Ferien damit beschäftigt, die Reise nach Berlin zu organisieren. „Zwei Mädels kommen eigens früher aus dem Ferienlager zurück, um dabei zu sein“, freut sich Bacher, dass er mit vier der fünf Schülerinnen starten kann.

Angeleitet von ihren Lehrern Phil Pearce, Sven Priebs und Frank Bacher, hatte sich der Nawi-Kurs mit dem In sektensterben beschäftigt. Das Augenmerk bei der Recherche lag vor allem auf dem Rückgang der Wildbienen. Die Schülerinnen und Schü ler haben nachgeforscht, was Wildbienen heute etwa zum Leben fehlt und wie gefährlich Chemie für Insekten ist.

Rettung der Wildbienen beginnt vor Haustür

Die Recherche-Ergebnisse fassten die fünf Mädchen dann in Artikeln zusammen. Einen Vormittag arbeiteten sie obendrein in der Redaktion, um an Texten und Titeln zu feilen.

Ihr persönliches Fazit: Die Rettung von Wildbienen beginnt vor der Haustür. Deshalb gab es fünf Tipps für die Leserinnen und Leser der Seite, wie jeder Wildbienen helfen kann. Recherche mit Service-Charakter.

Die Preisverleihung findet Mitte August in Berlin statt. Dann trifft die Delegation aus Münster auf eine prominente Münsteranerin. Denn Schirm herrin des Projektes „Umwelt macht Schule“ ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Die Siegerehrung ist eingebettet in den Tag der offenen Tür des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Also: großer Bahnhof für das Wildbienen-Team aus Münster.