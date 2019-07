Viele Prozesstage sind vorbei, die Beweisaufnahme ist aber noch nicht abgeschlossen: Ein 68-jähriger Ascheberger ist vor dem Landgericht wegen Untreue, Betrugs und Bankrotts angeklagt. Er soll unter anderem Firmengelder für private Zwecke genutzt haben.

Am Dienstag waren ein 64-jähriger Diplomökonom aus Hagen und seine 57-jährige Ehefrau als Zeugen geladen. Sie hatten mehrere Geschäfte mit dem Hauptangeklagten gemacht. Vor vielen Jahren wurde der Angeklagte zum Geschäftsführer einer Firma des Ehepaars. Der 64-Jährige selbst war insolvent und konnte so nicht mehr als Geschäftsführer tätig werden. Die Firma war in Drensteinfurt ansässig.

Viele Streitereien

Jahre später haben Angeklagter und Zeuge eine Firma für Außenwerbung – zum Beispiel auf Anhängern oder mit Schildern in Neubaugebieten – gegründet. Geschäftsführerin war die 57-jährige Ehefrau des Zeugen. Doch der Angeklagte habe laut Zeugenaussage ein Problem damit gehabt, „dass eine Frau ihm sagte, was er zu machen hat“. Nach vielen Streitereien sei man „einvernehmlich“ auseinandergegangen, so der Hagener.

Der Ascheberger gründete eine eigene Firma für Außenwerbung. „Wir waren Konkurrenten“, sagte der Zeuge. Doch man sei fair miteinander umgegangen und habe auch Geschäfte gemacht. „Wenn mir ein Baugebiet fehlte und er zu viele hatte, hat er sie an mich verkauft“, erläuterte der Zeuge. Der Kontakt zwischen den beiden sei aber weniger geworden.

Um 2000 Euro gebeten

Ein Grund dafür sei laut Aussage des Zeugen gewesen, dass der Angeklagte bei mehreren Geschäften nicht pünktlich oder nicht in voller Summe bezahlt habe. Der Diplomökonom sei deshalb nur auf Geschäfte mit dem Angeklagten eingegangen, wenn dieser sofort und in Bar zahlte.

Den letzten persönlichen Kontakt hatten sie laut dem Diplomökonom im November. Der Ascheberger habe ihn um etwa 2000 Euro gebeten. „Er plante eine Reise nach Fernost und wollte dort eine Frau heiraten“, berichtete der Zeuge. Geliehen hat der Zeuge dem 68-Jährigen allerdings nichts. Dass der Angeklagte hohe Schulden hat, hat der Zeuge nur zufällig gehört: „Informiert hat er mich nicht.“

Der Prozess wird fortgesetzt.