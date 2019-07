Partystimmung auf 1000 Metern

„Die beste Nachricht ist, dass es nicht ganz so heiß werden soll“, sagt Christian Stronczyk von der Veranstaltungsagentur Orion mit Blick auf die Wettervorhersage für das Wochenende. Denn zu viel Hitze tut dem Hammer-Straßen-Fest nicht gut. „Lieber wären uns 25 bis 27 Grad“, sagen die Ausrichter Andreas Wissing und Dirk Andresen von der Aktions- und Werbegemeinschaft Hammer Straße.

Schließlich sollen die 150 000 erwarteten Besucher am kommenden Samstag und Sonntag (3. und 4. August) nicht unter den Temperaturen leiden, sondern die Open-Air-Party im Südviertel bei Musik, Tanz und Kulinarik genießen können.

150 Stände und Buden

Auf der 1000 Meter langen Party-Meile zwischen Ludgerikreisel und Augustastraße wird am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr das – laut Stronczyk – längste Straßenfest Westfalens gefeiert. Neben den etwa 150 Ständen und Buden haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auch die auf der Feiermeile ansässigen Einzelhändler die Möglichkeit, ihre Geschäfte zu öffnen. „Das wäre wünschenswert, denn so können wir uns als Kaufleute der Hammer Straße den Menschen präsentieren“, erklärt Wissing.

Sperrungen und Parkverbot Für das Straßenfest wird die Hammer Straße zwischen Ludgerikreisel und Augustastraße ab Samstag (3. August) um 5 Uhr bis Sonntag (4. August) um 24 Uhr für Auto- und Radfahrer voll gesperrt. Das absolute Parkverbot in dem Bereich gilt bereits ab Freitag (2. August) um 19 Uhr. ...

Offiziell eröffnet wird das Straßenfest am Samstag um 14.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Höhepunkt auf der Hauptbühne am St.-Josef-Kirchplatz soll am Samstagabend ab 19.30 Uhr der Auftritt der Coverband „Deluxe – The Radioband“ sein. Am Sonntagabend ab 17 Uhr soll die münsterische Band „The Session“ das Publikum begeistern. Auf der Bühne am Ludgeriplatz präsentiert an beiden Tagen die Tanzschule „Salsomania“ ein Latino-Sommerprogramm mit Musik und lateinamerikanischen Tänzen.

32. Hammer Straßenfest - der Samstagabend 1/38 32. Hammer Straßenfest am Abend - mit Salsa live und der Band Starlight Excess als Party Highlight Foto: Matthias Ahlke

Buntes Programm für Kinder

Die Sportlerinnen des Tanzstudios „VI-Dance“ zeigen an beiden Tagen ihre spektakuläre Poledance-Performance. Weitere Unterhaltung gibt es beim Rodeo-Bullriding-Event mit DJ an der Ecke zur Goebenstraße.

Ein Programm für kleine Straßenfest-Besucher bietet Clown Fidelidad mit seiner Open-Air-Manege an der Ecke Burgstraße. Vor der Augustastraße warten mit einem Bungee-Trampolin und Kinderschleife weitere Angebote für Kinder.

Programm Hauptbühne Bühne am St.-Josefs-Kirchplatz am Samstag, 3. August Ab 14.00 Uhr ANTENNE MÜNSTER Party Moderiert vom Morning-Show-Team Anja Brukner und Christoph Hausdorf 14.00 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel mit Gutscheinen des Einzelhandels der Hammer Straße 14.05 Uhr bis 14.30 Uhr 2 You Unplugged Duo, das Pop-Rock-Songs von heute und einige wohlbekannte Klassiker mit akustischer Gitarre und mehrstimmigem Gesang covert. 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr OFFIZIELLE ERÖFFNUNG des 33. Straßenfestes auf der Hammer Straße durch die Aktions- und Werbegemeinschaft der Hammer Straße AWG 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr 2 You 15.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr 2 You 16.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr 2 You 17.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel 17.45 Uhr bis 18.00 Uhr Das Tanzstudio VI-Dance präsentiert Poledance 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr MESSEZEIT 19.30 Uhr bis 23.00 Uhr DELUXE – The Radioband Sie sind laut Veranstalter e ine der erfolgreichsten Coverbands Deutschlands. Bühne am St.-Josefs-Kirchplatz am Sonntag, 4. August Ab 12.30 Uhr Auch am Sonntag führen Antenne-Münster-Moderatoren durch das Programm. Heute begrüßen Sie Gerrit Nissen und Miriam Gerding. 12.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel mit vielen Gutscheinen des Einzelhandels der Hammer Straße 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr JUAN CARLOS BAND D ie Band vereint stilsicher Pop, Blues, Latin und Reggae. Neben den eigenen Songs covert die Band auch Highlights der Musikgeschichte von Santana bis Police, U2, R.E.M. u.v.m. 13.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr JUAN CARLOS BAND 14.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr JUAN CARLOS BAND



15.30 Uhr Das Hammer-Straße-Gewinnspiel 15.45 Uhr bis 16.00 Uhr Das Tanzstudio VI-Dance präsentiert Poledance 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr THE SESSION Die Coverband aus Münster bittet zur Party mit Rock-, Pop- und Soul-Klassiker aus vier Jahrzehnten und All-Time-Favoriten der Musikgeschichte. ...