Vorschlag: Unterführung für Radler nahe der Mensa am Aasee

Sollen Radler auf der Promenade Vorfahrt haben? Über diese Frage wird aktuell in Münster kontrovers diskutiert. Für vier Übergänge (Salzstraße, Hörsterstraße, Neubrückenstraße/Kanalstraße und Kreuztor) wurde eine entsprechende Regelung beschlossen – aber bislang noch nicht umgesetzt.

Hohe Radler-Frequenz

Zu den Knotenpunkten an der Promenade mit einer extrem hohen Radlerfrequenz gehört das Aegidiitor. Auf der Achse Weseler Straße/Stadtgraben ist aber auch das Autoaufkommen extrem hoch, sodass guter Rat teuer ist. Eine Radlerunterführung an dieser Stelle scheidet aus, weil sie unter der Aegidiistraße und der Straße Am Stadtgraben hindurchführen müsste. Dieser Tunnel wäre deshalb so lang und teuer, dass er garantiert nie gebaut wird.

Aus der Leserschaft unserer Zeitung kommt nun der Vorschlag, eine Radlerunterführung etwas weiter südlich nahe der Einmündung Bismarckalle zu bauen. Dort heißt die Straße bereits Weseler Straße. Der Querschnitt an dieser Stelle ist weitaus geringer, der Aufwand für einen Tunnel wäre ebenfalls geringer. Die Anregung würde auch in anderer Hinsicht das Verkehrsgeschehen gewaltig beeinflussen: Tausende Studierende pendeln Tag für Tag zwischen Innenstadt und der Mensa am Aasee.

Auch sie müssen dabei die stark frequentierte Kreuzung am Aegidiitor benutzen. Sollte es eine Unterführung geben, könnten die Radler von der Aegidiistraße nach links auf einen bereits bestehenden Radweg schwenken und dann mit Hilfe der Unterführung die Bismarckallee, wo die Mensa liegt, ansteuern. Als voll ausgebaute Fahrradstraße soll die Bismarckallee künftig ohnehin im Radverkehrssystem eine zentrale Rolle bekommen. Mit einer Unterführung unter der Weseler Straße wäre eine kreuzungsfreie Anbindung an die Promenade gegeben.

Ausbau der Achse?

Gleichwohl bleibt ein Problem: Auf der östlichen Seite des Straßenzugs Weseler Straße / Am Stadtgraben müssten Radler die Aden­au­er­­allee überqueren. Also doch keine freie Fahrt. Hier bietet sich eine Lösung: In Höhe der LBS kann man von der Promenade zu einem Fußweg entlang der Aa fahren, der dann unter der Goldenen Brücke hindurch weiter zu den Aaseekugeln führt. Würde diese Achse ausgebaut werden, wäre die Radlerstrecke perfekt und ein riesiger Knotenpunkt entschärft.