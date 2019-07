Bebauungsplan für studentisches Wohnquartier öffentlich ausgelegt

Nachdem die Planung den Bürgerinnen und Bürgern bereits im April in einer Informations- und Diskussionsveranstaltung vorgestellt worden ist, folgt nun mit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Der "Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 409" kann ab Montag (5. August) bis einschließlich Donnerstag (5. September) im Kundenzentrum des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33, eingesehen werden (Öffnungszeiten: Mo - Mi 8 - 16 Uhr, Do 8 - 18 Uhr, Fr 8 - 13 Uhr).

Stellungnahme möglich

Offengelegt werden der Entwurf des Plans mit der Begründung sowie zusätzliche umweltbezogene Gutachten und Unterlagen. Neben der Offenlegung im Stadthaus 3 können die Dokumente ab dem 5. August auch im Stadtportal unter eingesehen werden.

Bis zum Ende der öffentlichen Auslegung am 5. September besteht die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung Stellungnahmen zur Planung abzugeben. Möglich ist dies beispielsweise per Post, per E-Mail oder über das Online-Formular im Stadtportal.