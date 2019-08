Regelmäßig finden in der Kita Wienburgstraße „Ratssitzungen“ statt, an denen neben dem Team sowohl die Eltern als auch Vertreter des Kinderparlaments teilnehmen. In der Frühjahrs-Sitzung hatten die Eltern laut einer Mitteilung der Kita den Wunsch, das Außengelände kinderfreundlicher zu dekorieren.

Daraufhin lud Kerstin Herbst, Leiterin der Kita, die Eltern zu einem Kreativ-Workshop ein, bei dem sie viele Ideen sammelten: Blumenkästen aus Weinkisten oder Gummistiefeln, bunt gestaltete Stoffbahnen am Zaun, Wandtafeln, Wimpel an der Hauswand oder auch neue Sträucher. Als erstes wurden jetzt die Wandtafeln umgesetzt.

Gemeinsames Sägen

Dabei wurden auch die Kinder beteiligt: In einer ersten Kinderkonferenz sammelten die Mädchen und Jungen Ideen für mögliche Motive, über die sie dann in einer zweiten Sitzung abstimmten. Gewonnen haben: Tiger, Schloss, Planet, Traktor und Dino.

An mehreren Nachmittagen trafen sich die Familien in der Kita und sägten zuerst gemeinsam mit den Kindern die Motive aus Holz. Danach strichen sie eine Seite mit Tafelfarbe, die andere gestalteten sie bunt und befestigten sie am Zaun. Auf dem Sommerfest wurden die Wandtafeln eingeweiht und nun haben die Kinder dank der Anregung der engagierten Eltern bunt gestaltete Tafeln auf dem Außengelände, die sie zum Malen nutzen.

„Ein riesiger Dank geht an die Familien, die so viele Ideen eingebracht und bei der Umsetzung geholfen haben. Die Wandtafeln sind nun ein Highlight in unserer Kita“, so Kerstin Herbst in der Mitteilung. „Der ganze Prozess hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und die Gemeinschaft gestärkt.“