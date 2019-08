Skatenight startet zur „weißen Nacht“

Freitag ab 19 Uhr am Hafenplatz

Münster -

Soll sich bitte niemand wundern, wenn am Freitagabend (2. August) gespensterartige Gestalten in Münster unterwegs sind. Die Skatenight startet um 20 Uhr zur „White Night“ – was bedeutet, dass die Teilnehmer möglichst helle Kleidung tragen. Bettlaken und Maleranzüge nicht ausgeschlossen . . .