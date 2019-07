Die Enttäuschung war riesengroß. Das hatte sich Dilara Gökalan ganz anders vorgestellt. Eigentlich hatte die Ostbevernerin bei den Deutschen Box-Meisterschaften in Berlin aufs Podium gewollt, nach Möglichkeit sogar den Titel holen. Und nun musste die 20-Jährige in der Klasse bis zu 60 Kilogramm schon in der ersten Runde die Segel streichen.

Die Kampfsportlerin vom Boxzentrum Münster unterlag mit 1:4 Richterstimmen gegen Aylin Öczelik (Baden-Württemberg), gegen die sie zuvor noch nie geboxt hatte. „Mit dem Urteil bin ich nicht einverstanden“, kritisierte Gökalan die Entscheidung der Juroren am Ringgeviert. „Ich finde, ich habe die erste Runde gewonnen, aber sie ist meiner Gegnerin gegeben worden. Die zweite habe ich abgegeben, die dritte kann man so oder so werten.“ Gökalan wird noch bis zum Wochenende in Berlin bleiben und ihre Vereinskollegen bei der DM unterstützen.