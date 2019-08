Nach Überfall auf Bäckerei: Maskierter Räuber flüchtet per Fahrrad

Münster -

Schreck am frühen Morgen: Opfer eines Raubüberfalls wurde am Donnerstag eine Bäckerei-Angestellte in Münster. Auf einem Parkplatz fing sie ein Räuber ab und nötigte sie zur Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad. Die Polizei sucht nun Zeugen.