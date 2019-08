Monster-Modelle von Zecke, Floh und Laus

Jetzt wurden speziell für das Museum angefertigte Modelle dieser Tiere angeliefert. Beim Auspacken ist besondere Vorsicht geboten. Winzige Krallen und jedes Haar am Körper der Modelle muss sorgsam behandelt werden, damit nichts abbricht. Denn die Parasiten-Modelle kommen in die neue Sonderausstellung „Beziehungskisten – Formen des Zusammenlebens in der Natur“, die ab dem 25. September zu sehen ist.

Die drei Parasiten des Menschen zeigen beispielhaft, dass Beziehungen in der Natur nicht immer zum Nutzen aller Beteiligten sind. Die Ausstellung beschäftigt sich mit den verschiedenen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen.

Gefährliche Krankheiten

„Parasiten wie Zecken, Flöhe oder Läuse sind an sich schon unangenehm, sie als gut 40 Zentimeter große Modelle vor sich zu sehen, macht sie nicht sympathischer. Der Stechrüssel der Zecke oder der Stachel einer Laus wirken so noch mal ganz anders“, erklärt Ausstellungsmacherin Dr. Michaela Klösener. „Durch die Vergrößerung können sich die Besucherinnen die Tiere und ihre Anpassungen an den Menschen genau ansehen“, so die Wissenschaftlerin.

Zecken, Flöhe und Läuse sind sogenannte Ektoparasiten. Das heißt, sie befallen den Menschen außerhalb des Körpers und versuchen für die Nahrungsaufnahme Blut zu saugen. „Der Blutverlust an sich ist nicht dramatisch“, sagt Klösener. „Die Krankheiten, die etwa Zecke und Floh übertragen können, sind das Gefährliche.“ Durch Flöhe wurde früher zum Beispiel die Pest übertragen, und auch heute noch können sie andere Krankheiten weitergeben. Bei Zecken sind die bekanntesten übertragenen Krankheiten die Lyme-Borreliose und das FSME-Virus.

Modelle aus dem 3D-Drucker

Hergestellt hat die Modelle Präparator Klaus Leitl aus Salzburg im modernen 3D-Druckverfahren. Zunächst hat er die Tiere dafür am Computer modelliert, bevor er die einzelnen Teile aus einem Photopolymerharz gedruckt und durch UV-Licht ausgehärtet hat. Danach mussten die Teile noch geschliffen, bemalt und schließlich zusammengebaut werden. Durch die neuen 3D-Druckverfahren können gerade bei Insekten so besonders feine Körperteile hergestellt werden.

Das LWL-Museum an der Sentruper Straße zeigt ab dem 25. September die Sonderausstellung „Beziehungskisten – Formen des Zusammenlebens in der Natur“. Auf 560 Quadratmetern lernen Besucher das Miteinander, Gegeneinander und Nebeneinander in der Natur kennen. Museumsgäste können die Vielfalt des Zusammenlebens von großen Insektenstaaten, über Parasiten und der Funktion von Vogelschwärmen bis hin zu lebenswichtigen Bakterien im menschlichen Körper entdecken.