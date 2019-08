„Riffelflächen“ am Ludgeriplatz werden erneuert

Münster -

In der kommenden Woche (ab 5. August) werden die „Riffelflächen“ am Ludgeriplatz erneuert. Diese geriffelten, unkomfortabel zu befahrenden Bereiche an den Zufahrtstraßen in den Kreisverkehr sollen Radfahrer davon abhalten, sich im unfallträchtigen „toten Winkel“ von Großfahrzeugen zu positionieren. Durch die Bauarbeiten gibt es Beeinträchtigungen für den Autoverkehr.