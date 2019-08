Homann bringt Münsteraner seit 40 Jahren in ihr Zuhause

Münster boomt und platzt aus allen Nähten. Das weiß die Immobilienbrache wohl mit am besten. Um so mehr überraschte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel die eingeladenen Makler, Architekten, Banker und Politiker in seiner Ansprache damit, dass die Bevölkerungszahl in Münster im ersten Halbjahr 2019 – entgegen dem jahrelangen Trend – um 600 Einwohner zurückgegangen sei. „Die Leute finden keinen Wohnraum und gehen ins Umland“, warnte Jaeckel.

Bernard Homann ist einer der großen Immobilienmakler in der Stadt, der Menschen in ihr neues Zuhause bringt. Seit 40 Jahren ist Homann-Immobilien erfolgreich im Markt. Das Firmenjubiläum feierte der Münsteraner mit Geschäftsfreunden und Wegbegleitern am Donnerstagabend am Aasee.

Aus drei wurden 25 Mitarbeiter

Mit der Gewerbeanmeldung 1979 ist Bernard Homann als Ein-Mann-Betrieb gestartet. „Dein großartiger Weg führte dich von Nienberge bis zum Servatiiplatz“, bescheinigte ihm sein Geschäftsfreund Hendrik Grau vor allem unternehmerischen Mut. Nach einem ersten Ladenlokal an der Neubrückenstraße ist Homann Immobilien seit 1984 am Servatiiplatz ansässig, aus den anfangs drei Mitarbeitern sind heute 25 geworden.

Festakt 40 Jahre Homann Immobilien 1/12 Bernard Homann (r.) mit seinen Kindern Eve und Tom. Foto: hpe

Hendrik Grau begrüßt die Gäste des Empfangs. Foto: hpe

Kämmerer Alfons Reinkemeier (l.) gratulierte Homann im Namen der Stadt. Foto: hpe

Rund 150 Gäste feierten am Donnerstagabend (1. August 2019) im A2 am Aasee das 40-jährige Bestehen von Homann Immobilien. Foto: hpe

„Wenn man an Unternehmen wie Krupp oder Thyssen denkt, dann sind wir gerade mal aus der Pubertät heraus. Aber immerhin! Auf die 40 Jahre können wir stolz sein“, sagte Homann.

Stadtkämmerer gratuliert

Seit der Jahrtausendwende sei die Firmengruppe, in der Homanns Kinder Tom und Eve mitarbeiten, bei Mitarbeiterzahl und Umsatz nur noch gewachsen. Tom Homann bescheinigte dem Vater „Herzblut, Stressresistenz und ein wahnsinnig dickes Fell“. Mindestens fünf weitere gemeinsame Jahre an der Spitze des Familienunternehmens sind geplant.

Münster sei stolz, ein solches Unternehmen in der Stadt zu haben, gratulierte Stadtkämmerer Alfons Reinkemeier. 40 Jahre in der Immobilienbrache seien beachtlich. Peter Wallisch vom Immobilienverband dankte Homann für dessen Engagement an der Verbandsspitze.