Die Stadt zu Gast im Südviertel

„Ein bisschen stolz“ ist Andreas Wissing von der Aktions- und Werbegemeinschaft Hammer Straße, als er am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr mit gezielten Hammerschlägen das Fass Freibier ansticht und die 33. Auflage des Hammer-Straßen-Festes eröffnet. „Das ist ein Drittel-Jahrhundert“, betonte Wissing und führt den Gästen vor Augen, welch Traditionsveranstaltung die Gemeinschaft zusammen mit der Event-Agentur Orion dort im Südviertel auf die Beine gestellt hat.

Am Samstagmittag haben die ersten Besucher noch reichlich Platz, um die Angebote der etwa 150 Stände und Karussells unter die Lupe zu nehmen. Zu der Zeit ist auch nicht zu übersehen, dass zwischen den Ständen größere Lücken klaffen als in den Vorjahren. Doch als es am Nachmittag bei idealem Wetter voller wird, fällt das nicht mehr so sehr ins Auge.

Das Angebot, das von Schmuckhändlern, über Schachspielen, bis hin zu Karussells reicht, ist allemal vielfältig. Vor allem die Inhaber der Verzehrstände sind zufrieden. Das gilt aber nicht für alle. „Für die Anzahl der Besucher, habe ich bisher überraschend wenig Umsatz gemacht“, sagt Hedwig Dziallach Sonntagmittag. Die Grevenerin ist zum ersten Mal mit ihrem Honig-Stand dabei. Aber sie hat jede Menge Straßenfest-Erfahrung – und einen Trend ausgemacht: „Die Leute kommen zum Essen und Trinken, nicht zum Einkaufen.“

Und wie halten es die ansässigen Geschäfte mit der Gaud vor der Haustür? Während einige Läden, wie die Konditorei Issel, ihre Pforten am Wochenende überhaupt nicht öffnen, freut sich Andrea Többen in ihrem Geschäft für fair gehandelte Mode über ein Plus an Kunden. „Für uns ist es gute Werbung, vor allem weil auch Leute aus anderen Stadtvierteln auf unseren Laden aufmerksam werden“, sagt die Inhaberin. Sie nutzt den für die Feiermeile gültigen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Einige, aber längst nicht alle, Geschäfte tun es ihr am Sonntag gleich.

Am stimmungsvollsten ist es am Samstagabend. Musikbegeisterte und Familien mischen sich mit vom Heimsieg beseelten Preußen-Fans an einem laut Polizei weitestgehend friedlichen Abend vor der Bühne am St.-Josefs-Kirchplatz. Dort läuten auch Melanie und Guido Weber aus Sendenhorst mit Thomas und Susanne Hesse aus Münster den Abend mit einer Runde Cocktails ein. „Wir kommen jedes Jahr zum Hammer-Straßen-Fest“, erzählen die befreundeten Paare. Guido Weber ergänzt: „Und zwar wegen der tollen Atmosphäre und der guten Bands.“