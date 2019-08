Wie im eigenen Wohnzimmer

Wenn sich Mike Förster beim Hammer-Straßen-Fest hinter sein Schlagzeug setzt, dann ist es für ihn, als nehme er Platz in seinem Wohnzimmer. Seit über 20 Jahren spielt der Berufsmusiker mit seiner Band „The Session“ auf der Feier-Meile. Nicht jedes Jahr, „aber insgesamt bestimmt schon 15 Mal, eher öfter“, erzählt Förster. Auf Zahlen soll man ihn nicht so festnageln, es geht ihm vielmehr um das Gefühl bei seinem Heimspiel. „Ich wohne zwei Straßen weiter, im Publikum stehen meine Nachbarn und Freunde, das ist etwas ganz Besonderes“, sagt der 60-Jährige 30 Stunden vor seinem Gig am Sonntag.

Am Samstag – das Straßenfest ist gerade zwei Stunden alt – sitzt Förster mit dem Opernsänger Sebastiano Lo Medico in der Café- und Weinbar Artusi auf der Hammer Straße. Die beiden sind nicht nur Kumpel, sondern stehen am Sonntag auch zusammen auf der Bühne. Doch wie geht das zusammen, Opernsänger und Oldie-Pop-Rock-Coverband? „Wir interpretieren italienische Schlager im rockigen The-Session-Stil. Ich kann auch rockig, ohne Frack“, sagt Lo Medico und lacht.

Mike Förster muss los. Am Samstagabend spielt er mit „The Session“ noch in Greven, am Sonntagmittag in Haltern, „danach beeilen wir uns und kommen nach Münster.“ Seit 37 Jahren spielen sie in nahezu gleicher Besetzung. „Fast wie bei den Rolling Stones“, scherzt Förster, der schon Serienstar bei „Unter uns“ und „Verbotene Liebe“ war, Fernseh-Musiker bei „Wetten, dass…?“ und mit dem „Tanzpalais“ mit den ganz großen der Schlager-Szene in TV-Shows aufgetreten ist.

Aber genug von damals, auf der Hammer Straße spielt die Musik. Und zwar an fast jeder Ecke. Die Veranstalter von Orion haben für die zwei Bühnen neben „The Session“ zahlreiche andere Künstler engagiert. Am Samstagnachmittag unterhält das Duo „2 You“ die Menschen auf dem noch mäßig gefüllten St.-Josefs-Kirchplatz. Proppenvoll ist es dagegen am frühen Nachmittag rund um die Manege von Clown Fidelidad, der die Kinder (und auch Erwachsene) mit seinem Slapstick in seinen Bann zieht. Es gibt Poledance-Einlagen auf der Hauptbühne, kubanische und brasilianische Klänge auf der Latino-Bühne am Ludgerikreisel und viele weitere Acts.

Höhepunkt am Samstagabend ist der Auftritt von „Deluxe – The Radioband“. Ob mit Klassikern wie „Run to you“ von Bryan Adams oder neueren Hits wie „No Roots“ von Alice Merton – die achtköpfige Coverband schließt die Lücke zwischen Bierstand und Bühne binnen Minuten. Das Hammer-Straßen-Fest hat einen ersten Höhepunkt erreicht. Der nächste bahnt sich an, als sich Mike Förster am Sonntag hinter sein Schlagzeug setzt.