Rettungseinsatz am Hauptbahnhof in Münster: Der Hamburger Tunnel war am Sonntag für knapp eine Stunde gesperrt. Die Sperrung wurde um kurz nach 17.30 Uhr wieder aufgehoben. Es waren mehrere Polizisten und auch Feuerwehr und Rettungskräfte am Einsatzort.

Ein Mann hatte nach Angaben der Bundespolizei damit gedroht, sich von einem Mast zu stürzen. Er konnte nach Angaben der Polizei unversehrt von dem Mast heruntergebracht werden.