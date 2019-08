Rückkehr in den Schlossgarten

Münster -

Das Treibgut-Wochenende am Hafenkai ist kaum verklungen, da geht die Konzertreihe bereits in die nächste Runde. Am Samstag (10. August) ab 18 Uhr zieht das Singer-Songwriter-Festival zurück in den Pavillon im Schlossgarten – mit vielversprechendem Line-up.