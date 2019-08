1919 gegründet, hat das Bauhaus als Bildungsstätte für Kunst und Architektur das 20. Jahrhundert nachhaltig beeinflusst. Der Tag des offenen Denkmals am 8. September (Sonntag) greift das 100-jährige Jubiläum auf und widmet sich den Umbrüchen und dem Einfluss des Modernen über die Jahrhunderte.

„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ ist der Leitfaden des Programms überschrieben, das an Orte führt, die den Wandel verkörpern. Der Ideenreichtum der Aktiven in Münsters Denkmal­szene garantiert dabei einmal mehr anschauliche wie unterhaltsame Führungen, wie es in einer Ankündigung heißt.

Führungen im Stadtteilzentrum Geist

Ein Beispiel: Im Stadtteilzentrum Geist steht die Geist-Kirche nebst Gemeindezentrum, Schule und Turnhalle für die edle Einfachheit des Bauhauses. Die nüchterne Formensprache spiegelt sich nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Raumgestaltung, im Interieur und im Umfeld. Am Denkmaltag stehen zwei Führungen auf dem Programm.

Dass die Abwendung vom Gewohnten in jeder Epoche für Aufsehen und Diskussionen sorgte, davon zeugen wiederum der Neubau der Dominikanerkirche im Barock oder die Betonfassaden neuerer Zeit im umgestalteten Ortskern von Roxel und am Landesarchiv.

Alle Angebote sind kostenlos

Besonders anschaulich werden Umbrüche bei Nutzungsänderungen: Da wird aus dem Leprosorium in Kinderhaus ein Museum, aus der herrschaftlichen Villa der Industriellenfamilie ten Hompel ein Erinnerungsort, aus dem Heereslazarett eine Hautklinik oder aus der Bonifatius-Kirche ein Verlagshaus.

Es gibt also viel zu entdecken, auch mit Kindern, versprechen die Organisatoren. Ob in Eigenregie oder mit sachkundiger Hilfe, ob Radtour, Führung oder Vortrag – alle Angebote sind kostenlos. Mit dem Programmheft zur Hand lässt sich der Tag abwechslungsreich gestalten.

In der Regel ist eine Anmeldung nicht notwendig, nur kann es manchmal an nachgefragten Punkten Wartezeiten geben.