Für gehörlose und hörgeschädigte Menschen bietet das LWL-Museum für Naturkunde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wieder eine Gebärdenführung an. Hierbei geht es mit einer Museumspädagogin und einer Gebärdendolmetscherin am Freitag (9. August) um 14.30 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung „Das Gehirn“.

Bereits in den vergangenen Jahren erkundeten Gruppen von hörgeschädigten Menschen die Sonderausstellungen des Museums an der Sentruper Straße 285. In diesem Jahr wird die Tradition fortgesetzt, wie der LWL ankündigt. Bei der rund zweistündigen Führung mit Gebärdendolmetscherin Alexandra Lorenz und der LWL-Museumspädagogin Gerda Windau steht das Thema „Gehirn“ im Mittelpunkt.

Im wahrsten Sinne begreifbare Modelle

Vorgestellt werden die besonderen Objekte der Ausstellung sowie die begreifbaren Modelle und spannenden Inszenierungen. Es wird ein deutliches Mundbild verwendet, heißt es in der Ankündigung.

In der nach Veranstalter-Angaben deutschlandweit größten Sonderausstellung zum Thema Gehirn können die anatomische Vielfalt und die enormen Leistungen dieses Organs erforscht werden. Zu sehen sind Objekte aus der größten Wirbeltiergehirn-Sammlung Deutschlands oder das präparierte Nervensystem eines Berberaffen.

MM7, Adam Riese und Albert Einstein

MM7, einer der ersten humanoiden Roboter, und eine seltene Erstausgabe des mathematischen Regelwerks von Adam Ries sind Zeitzeugen der Anfänge Künstlicher Intelligenzen. Als besonderes Highlight gelten Gewebestücke von Albert Einsteins Gehirn.