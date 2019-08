Nach Osnabrück für den Frieden

Münster -

Wer von Münster nach Osnabrück will, nimmt normalerweise Bus, Auto oder Bahn, wer fit ist vielleicht noch das Fahrrad. Beim Friedenslauf am Montag machten sich zahlreiche Sportler vom Kiepenkerl-Viertel aus zu Fuß in die niedersächsische Stadt auf. Die knapp 60 Kilometer liefen sie für einen guten Zweck, wie Organisator John McGurk sagt: „Wir sammeln dieses Jahr Geld für ‚Die Arche’”. In Osnabrück sei ein Gebäude für die Organisation geplant, „noch suchen wir aber einen passenden Ort”.