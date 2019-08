Die Linien N85 fährt in Richtung Nienberge zwischen den Haltestellen Tibusstraße und Steinfurter Straße über Überwasserstraße und Schlossplatz. In Richtung Wolbeck fahren die Busse zwischen den Haltestelle Neutor und Bült über Schlossplatz, Krummer Timpen, Aegidiimarkt und Prinzipalmarkt. Das gaben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung bekannt.

Nicht angefahren werden können demnach die Haltestellen Münzstraße in beiden Richtungen und Tibusstraße in Richtung Wolbeck. Auf den Umleitungswegen fahren die Busse alle regulären Haltestellen an.

Die Linien S70 und R73 fahren wie die Linie N85. Die Linie R64 fährt in beiden Richtungen zwischen Neutor und Hauptbahnhof über Schlossplatz, Stadtgraben, Antoniuskirche und Ludgeriplatz, heißt es weiter. Grund für die Umleitung sind Straßenbauarbeiten.