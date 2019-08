Vier Meinungen von kopftuchtragenden Frauen aus Münster

„Ich versuche mich an die deutsche Kultur anzupassen, deshalb trage ich auch eine enge Hose, glitzernde Schuhe und Make-up. Aber mein Kopftuch ist ein Teil von mir und meiner Religion. Meine Schönheit hat nicht jeder zu sehen, nur Personen, die mir sehr wichtig sind“, sagt die 20-Jährige Studentin Nesrin B. aus Gievenbeck.

Nesrin ist genau wie ihre Freundin Susan F. (25) Muslimin. Ihre Eltern stammen aus Palästina, doch sie sind in Deutschland geboren. Die Beiden haben sich selbst dazu entschieden, einen "Hidschab", ein bis zu den Schultern reichendes Kopftuch, das das Gesicht frei lässt und Haare, Ohren und Hals bedeckt, zu tragen.

Warum ein Kopftuch tragen?

"Ich habe mich für einen Hidschab entschieden, da er mir am ehesten mit der westlichen Kultur zu vereinbaren scheint, denn ich möchte nicht unnahbar erscheinen", sagt Susan mit einem Lächeln. Sie wirkt wie ein sehr offener, freundlicher Mensch. Wer wissen will, warum sie ein Kopftuch trägt, kann man sie einfach fragen. „Ich trage ein Kopftuch, weil ich meine Religion liebe", antwortet sie voller Überzeugung auf die Frage. Nesrin nennt ähnliche Gründe und fügt hinzu: "Als ich 18 war, habe ich mich intensiv mit allen Religionen beschäftigt und mich dann für den Koran und das Kopftuch entschieden. Der Islam klang für mich einfach am plausibelsten."

Diskriminierung lässt nicht nach

„Ich bin in Münster geboren und ich fühle mich auch als Deutsche. Trotzdem bekomme ich immer wieder abfällige Blicke und Kommentare zu spüren", sagt Susan. Selbst in der Universität, umgeben von jungen Menschen, erfahren die beiden Studentinnen oft Diskriminierung. Susan erzählt: „Deutsche wollen einfach ungern mit Muslimen befreundet sein. Ich studiere Soziale Arbeit, wo man eigentlich anderes erwarten würde. Aber viele vermeiden es, mit mir eine Gruppenarbeit zu machen. Geschweige denn, mit mir befreundet zu sein." Die Gesellschaft sei zwar bunter geworden, aber in letzter Zeit würden sich die hässlichen Kommentare wieder häufen, bedauert Susan.

„Ich habe Angst davor, dass ich Opfer von Extremismus werde“

Für eine Burka würde sich keine der beiden jungen Frauen entscheiden. „Ich lebe in Deutschland, hier muss ich keine Burka tragen. Ich möchte das nicht und habe Angst davor, dass ich Opfer von Extremismus würde“, sagt Nesrin. Im Iran, Irak, Afghanistan und Saudi-Arabien ist die Burka weiter verbreitet. Im Iran und in Saudi-Arabien besteht sogar die Pflicht, ein Kopftuch zu tragen. Dass ein Land wie die Niederlande das Verbot einführt, schockt sie beide.

Susan nickt zustimmend. Sie fügt hinzu: „Ich kann es überhaupt nicht befürworten, ein Burka-Verbot auszusprechen. Das schafft nur eine weitere Kluft und führt dazu, dass die Ausgegrenzten in eine Parallelgesellschaft flüchten. Was wirklich helfen würde, ist miteinander zu reden, damit Fragen geklärt werden können. Sie denkt, dass Frauen, die eine Burka tragen, das nötige ‚Know-how‘ fehlt. Sie müssen laut dem Koran keine Burka tragen. Dennoch findet Susan, ein Verbot sei immer der denkbar schlechteste Weg.

Im Netz wird das Thema ebenfalls breit diskutiert:

Das Leben von Rola, einer Ärztin mit Kopftuch

„Welches Kopftuch ich trage, ist meine eigene Entscheidung, aber die Burka kommt für mich nicht infrage. Für mich wäre eine Burka eine Einschränkung meiner Freiheit. Und ich denke nicht, dass jemand, der die Burka trägt, es ernsthaft möchte. Deshalb finde ich ein Verbot einen richtigen Ansatz“, sagt die 29-jährige Rola W. aus Gaza.

Rola glaubt an den Koran. Sie hat ihn bereits drei Mal gelesen und bedeckt aus eigener Überzeugung - und weil es im Koran steht - ihre Hände und ihr Gesicht. „Bei den Füßen mache ich ab und an eine Ausnahme“, sagt sie zwinkernd. Sie trägt glitzernde Sandalen und ein schwarzes T-Shirt mit Affen-Emojis darauf. Dazu ein rosafarbenes Kopftuch.

Intolerante Kollegen erschweren die Arbeit

In Deutschland ist Rola seit fünf Jahren. Bis vor zwei Monaten war sie noch praktizierende Ärztin, nun ist sie schwanger. Der Weg zur festen Beschäftigung war jedoch schwer: „Ich hatte oft Schwierigkeiten damit, wegen meines Kopftuches eine Arbeit zu finden. Das eigentliche Problem waren dabei meine potenziellen Kollegen, also andere Ärzte, nie aber Patienten. Nicht nur einmal musste ich mir anhören, dass ich gerne im Krankenhaus XY arbeiten darf, aber nur ohne Kopftuch. Das erschien mir wie ein Paradox, denn andere haben ja auch Kreuze um den Hals oder eine Kippa auf dem Kopf.“

Ihr Kopftuch abnehmen wird sie auch in Zukunft nicht. „Ich trage einen Hidschab, weil es meine Religion ist und ich mich darin frei fühle. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung und ich möchte ein gutes Vorbild für meine Kinder sein“, sagt Rola. Natürlich spüre sie trotzdem genügend Blicke auf sich und müsse sich abwertende Kommentare anhören. Aber Rola hat sich bewusst für diesen Weg entschieden.

„Ich habe unter dem Kopftuch schöne Haare“

Was ihr außerdem wichtig erscheint zu betonen ist: Sie hat sehr schöne Haare, um die sie sich täglich kümmert und die sie pflegt. „Nur, weil ich sie nicht jedem zeige, heißt das nicht, dass ich nicht sehr schöne Haare habe. Die habe ich nämlich. Alle glauben immer, das wäre der Grund, warum ich ein Kopftuch trage“, sagt sie lachend. Musliminnen dürfen bei genauer Auslegung des Korans nur engen Familienangehörigen ihre Haare zeigen. Ein Cousin ist davon bereits ausgeschlossen.

Asmaa, die promovierte Mathematikerin aus Marokko

„In meiner Heimat, Marokko, ist das Tragen jeglicher Bedeckung nicht die Norm. Ich war die erste in meiner Familie, die ein Kopftuch tragen wollte. Erst hat mich meine Familie schräg angeguckt und es überhaupt nicht verstanden. Zehn Jahre später haben es sich meine Mutter und meine Schwester dann anders überlegt“, erzählt Asmaa L. von ihrer Vergangenheit.

Sie hat einen Doktor, aber keiner stellt sie ein

Vor 16 Jahren kam Asmaa nach Münster, um zu studieren. Heute ist die 45-Jährige promovierte Mathematiklehrerin, allerdings arbeitssuchend: „Ich finde nur sehr schwer Arbeit. Ich trage nicht die modernste Kleidung und ich bin etwas kontaktscheu, wie eine echte Mathematikerin eben", sagt sie schüchtern lächelnd. Und dazu komme ihr Kopftuch. Sie schlägt sich momentan mit Nachhilfe-Jobs durch, aber das fordert sie eigentlich nicht wirklich.

Der Auslöser für Asmaas Glauben war das Lesen des Korans. Dort fand sie ihre eigenen Werte repräsentiert. Einen Hidschab trägt sie, „weil es an der Uni in Mode war“, sagt sie schmunzelnd. „Da habe ich gar nicht über andere Kopftucharten nachgedacht, weil ihn alle getragen haben.“

"Jeder Mensch sollte sein Leben leben dürfen"

Die Situation in den Niederlanden verfolgt sie gebannt. Sie ist jedoch empört darüber, dass ein sonst liberales Land eine so klare Grenze zieht. „Ich hoffe, ich kann in Deutschland auch weiter auf die Religionsfreiheit setzen. Ich finde, es ist falsch, ein Burka-Verbot auszusprechen. Jeder Mensch sollte sein Leben leben dürfen - ohne Einschränkungen einer Minderheit.“