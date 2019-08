Münster -

Schwerste Brandverletzungen hat sich am frühen Sonntagmorgen eine Frau bei einem Brand in einem Hotel am Albersloher Weg zugezogen. Rettungskräfte brachten sie per Rettungshubschrauber nach Dortmund in eine Spezialklinik. Ein Mann, der sich ebenfalls in dem Zimmer befand, kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus in Münster.