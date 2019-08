„Es gab keine Panik, aber einige haben den Piepser-Alarm mitten in der Nacht gar nicht ernst wahrgenommen und erst reagiert, als die Feuerwehrsirenen zu hören waren“, sagt ein Hotelgast, der am Sonntag um 5 Uhr im Pyjama hinter einer Absperrung am B&B Hotel Münster-Hafen steht. Als die Feuerwehr mit 35 Einsatzkräften am Albersloher Weg/Ecke Bernhard-Ernst Straße eintrifft, müssen alle Hotelgäste vorsorglich das Gebäude verlassen. In dem brennenden Zimmer im Erdgeschoss befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.

Es gelingt den Helfern trotz Feuer und enormer Rauchentwicklung, beide Bewohner ins Freie zu schaffen. Der Mann erleidet eine Rauchvergiftung, die Frau hat sehr schwere Verbrennungen und wird vor Ort vom Notarzt reanimiert. Nach einer weiteren Erstversorgung in einem Notfallkrankenhaus wird sie am Morgen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzte nach Dortmund geflogen.

Das Feuer ist laut Lagedienst Guido Kleinschnitker schnell gelöscht. Die rund 50 übrigen Hotelgäste können nach dem dreistündigen Einsatz in ihre Zimmer zurückkehren.

Während des Einsatzes ist der Albersloher Weg zwischen Cineplex und Hafenstraße komplett gesperrt. Die Brandwohnung selbst ist beschlagnahmt, die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt, der laufende Hotelbetrieb ist nicht beeinträchtigt.