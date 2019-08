Erst einmal muss ein Parkplatz für den Fahrradanhänger gefunden werden: Denn es steht ein Familienausflug an. Familie Ostlinning ist mit drei Generationen zum Fußball-Freundschaftsspiel des SC Preußen gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag in Münster aufgebrochen. „Wir genießen den Ausflug sehr, das ist richtig klasse“, sagt Berthold Ostlinning. Auch die Vorfreude seiner Enkel ist unübersehbar: Sie haben, ganz wie der Papa, Trikots mit ihren Namen übergeworfen: Hugo und Titus prangt auf dem Rücken.

Während vor dem Fußballstadion die Sicherheitsmitarbeiter routiniert die Besucher abtasteten, bereitete sich auch der Arbeiter-Samariter-Bund auf das Spiel vor: Neben dem Preußen-Stadion hat Simon Maron Position bezogen. Der Führungsassistent wartet auf Einsätze. „Man weiß nicht, was kommt.“

Kann man als Sanitäter eigentlich ein Spiel verfolgen? „Wenn es die Situation erlaubt, tauschen wir die Teams durch. Dann kann jeder ein bisschen was vom Spiel sehen. Aber ein ganzes Match am Stück verfolgen, das ist nicht drin.“

Noch zehn Minuten bis zum Abpfiff. Die ersten Gäste machen sich auf den Heimweg. Dass sie die beiden Tore verpassen, damit rechnen sie nicht. „Ich habe einfach keine Lust, im Stau zu stehen“, sagt Christian Mausolf.

Motorradpolizist Ralf Wibbelt kennt einen Trick: Neben der Kreuzung, in einem unauffälligen Schaltkasten, ist eine Tür. Dahinter liegt eine Steuerung, mit der man die Phasen der Ampel steuern kann.

„Man muss aufpassen, ab und zu läuft die Kreuzung mal voll“, so der Polizist. Doch dieses Mal läuft alles nach Plan. Wibbelt drückt die Knöpfe, während ein Kollege schon eine halben Stunde nach Ende der Partie melden kann: „Die ersten Parkplätze sind leer.“

Um kurz vor halb sechs, also eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff, wird die Verkehrssteuerung eingestellt, denn alle Fans sind auf dem Heimweg. „Hat alles gut geklappt, bis zum nächsten Mal“, sagt Wibbelt.