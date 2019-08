Alkoholisierter Lkw-Fahrer fällt in Sekundenschlaf

Münster -

Auf der A 1 ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Dabei staute sich der Verkehr auf bis zu vier Kilometern Länge. Ein Lkw-Fahrer war während der Fahrt in alkoholisiertem Zustand in einen Sekundenschlaf gefallen.