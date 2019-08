Den Musical-Fans sind sie bekannt als Lara und Pascha, als Gina und Mariolino. In der aktuellen Saison spielen Milica Jovanovic und Dominik Hees in „Don Camillo und Peppone“ sowie in Dr. Schiwago“ jeweils ein Liebespaar – und das sehr überzeugend. Kein Wunder, die beiden Darsteller haben sich 2016 auf der Tecklenburger Freilichtbühne kennen- und lieben gelernt. Nun haben sie geheiratet – natürlich in Tecklenburg. Im Rittersaal von Haus Marck gaben sie sich das Ja-Wort. Das Ensemble der Bühne hat gesungen und Patrick Stanke mit „Love changes every-thing“ für besondere Stimmung gesorgt. Abends stand das Paar wieder auf der Bühne in „Don Camillo“ und feierte danach mit Freunden im „Anno 1560“.