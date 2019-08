Münster -

Ein Musiker mit ausgeprägtem ökologischen Gewissen: Der Isländer Svavar Knútur spielt am 3. Oktober (Donnerstag) ein Konzert im Hot Jazz Club. So weit, so normal. Doch der Singer-Songwriter will nach eigener Aussage mehr tun, als nur für den Soundcheck kommen, die Show spielen und wieder ins Bett gehen. Und hat da mal was vorbereitet.