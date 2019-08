Die Wasseroberfläche ist teilweise mit einem Algenteppich zugewuchert, an den besonders niedrigen Stellen pumpen Geräte Sauerstoff ins Wasser. Die Schlossgräfte gehört trotz ihrer Prominenz nicht zu den Vorzeigegewässern in Münster – und in warmen, regenarmen Sommern geht es mit der Wasserqualität weiter bergab.