Eichenprozessionsspinner ist reif fürs Museum

Der Eichenprozessionsspinner gehört zu den Nachtfaltern. Er schwärmt in den Monaten Juli bis September aus, anschließend legen die Weibchen ihre Eier ab. Darin entwickeln sich junge Raupen, die Anfang Mai schlüpfen. Die Raupen haben Brennhaare, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Es ist für Mensch und Tier gefährlich und kann allergische Reaktionen auslösen. Bereits kurz nach dem Schlupf schließen sich die Raupen des Eichenprozessionsspinners auf der Suche nach Nahrung zu den namensgebenden Prozessionen zusammen. Dazu reihen sich die nachtaktiven Tiere hintereinander in eine lange Kette und wandern gemeinsam in die Baumkronen von Eichenbäumen, wo sie die Blätter fressen. Der Falter hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker in Deutschland ausgebreitet. Auch im Münsterland ist er in diesem Sommer wieder weit verbreitet.