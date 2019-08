Wo schlecht auch gut sein kann

Wenn man den Bratwurst- und Biervergleich aus deutschen Fußballstadien schon zum wiederholten Male in der sogenannten Fachpresse gelesen hat, dann weiß man: Es ist Sommerpause. Und obwohl die ja schon in Zweiter und Dritter Liga sowie im DFB-Pokal ein Ende gefunden hat, dringen aus der Welt der Fußball-Berichterstattung noch immer leicht seltsam anmutende Meldungen an die Öffentlichkeit.

Solch eine Meldung ist etwa das Stadion-Ranking von „Testberichte.de“, bislang – jedenfalls unseres Wissens nach – eher weniger dadurch aufgefallen, eine kompetente Plattform für Fußballfakten zu sein. Doch: 240 000 Besuchermeinungen zu 55 Fußballstadien habe man ausgewertet, schreibt „Testberichte.de“ großmundig. Gut, in Wahrheit hat man wohl viel eher lediglich die Stadionnamen gegoogelt und die von der Suchmaschine ausgespuckten Daten – also die Google-Bewertung sowie die Anzahl der Rezensionen – abgeschrieben. Aber geschenkt.

Ganz weit runterscrollen

Heraus kommt, dass der Signal Iduna Park, also die Heimstätte der Borussia aus Dortmund, das beliebteste deutsche Stadion ist. Auf Platz zwei rangiert das Stadion An der alten Försterei von Union Berlin, gefolgt von der Allianz-Arena der Bayern aus München. Wer ein wenig weiter herunterscrollt, der findet auf Platz 24 die Schüco-Arena in Bielefeld und auf Platz 26 das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Wer dann noch etwas weiter scrollt, der entdeckt, schon der Name klingt nicht nach großer Fußball-Welt, auf Platz 42 das Ernst-Abbe-Sportfeld des FC Carl Zeiss Jena. Und wer dann immer noch Lust hat weiterzulesen, der kommt schließlich auf Platz 53 beim Preußenstadion an. Nur die Brita-Arena des SV Wehen-Wiesbaden und die Flyeralarm-Arena der Würzburger Kickers sind laut Google-Rezensionen unbeliebter.

Vorsicht, Schenkelklopfer!

Man könnte sich als Preußen-Fan nun grämen, auf den – Vorsicht Schenkelklopfer – baldigen Umbau verweisen oder aber sich doch erst einmal die Rezensionen etwas genauer ansehen. Immerhin liegt der Durchschnitt für das Preußenstadion bei 3,9 von 5 Sternen. Bekannte Pizzadienste der Stadt schneiden deutlich schlechter bei Google ab. Die jüngste Ein-Sterne-Bewertung für das Stadion an der Hammer Straße kommt dabei von einem Gäste-Fan, der angibt: „Spiel verloren. Daher möchten wir das Stadion so schnell nicht mehr sehen.“

Ja gut, wenn es danach geht, dann könnte man auf die vage Idee kommen, dass solch ein Stadion-Vergleich mit über 240.000 User-Meinungen, Entschuldigung, von „Testberichte.de“ ausgewerteten User-Meinungen, gar nicht mal so viel aussagt. Also natürlich wirklich nur ganz vielleicht. Ganz sicher ist derweil: Es wird Zeit, dass die Fußball-Sommerpause auch im Oberhaus endet. Morgen ist es soweit. Dafür fünf Sterne.