Cooler Daseinsdurchblick

Rote Hose, ein schwarzes T-Shirt mit Herzchen-Logo und eine Gitarre: Mehr braucht dieser Mann nicht für den Daseinsdurchblick: „Baby, deine Liebe zu dir/Ist nicht in Worte zu fassen/Drum muss ich‘s lassen“ lautete ein ironischer Dreizeiler für die Gattin. Grönings programmatischer Optimismus überstrahlte die hereinbrechende Nacht. So gab es unorthodoxe Tipps fürs Rendezvous: „Hallo schöne Frau, ich weiß genau, was du von mir willst – dass wir uns nie mehr wiedersehen.“

Danach mobilisierte „der Heinz“ mit der rasenden Energie eines Brummkreisels das Publikum für den improvisierten Münster-Song: „Münster, die Stadt, die soviel zu bieten hat!“ Der Refrain „Münster, Münster, Münster“ erhob sich hoffnungsfroh in den Himmel. Bald flanierte Grönings Kavalierbariton mit dem „Charme eines Don Juaaan wie aus dem Rosamunde-Pilcher-Roman“ durch Endlosreimketten („In Cellophan der Poesiepartisan im Affenzahn durch den Vatikan bei Peter Pan“). Eine weitere auf der Endsilbe „er“ ließ er in Exzessive abdrehen: „Aneinanderreihender, oberaffentittengeiler, göttlicher, wahrnehmungsgestörter, authentischer, lebendiger...“. Auch der Blues bekam sein Fett ab: Zur „Jammerlappen-Musik!“ schluchzte Gröning wie zum Beweis ein herzzerreißendes Kauderwelsch-Lamento ins Mikro.

Der Wortwitz des Kabarettisten zielte ins Absurde und selten direkt wie auf die „Donald-Trump-Voodoo-Puppe“, der er allerhand Ärger an den Hals wünschte. Gesellschaftsschelte fehlte, über allem schien ein nüchternes Fazit zu wehen: Die Welt war immer so wie sie ist. Der fröhliche Kontakt mit dem Publikum wirkte auch da, wo es an spontanem Widerhall mangelte („Da hatte ich schon mal mehr Applaus!“). Durch Kalauer, Philosophen-Zitate, Dichterfürst-Fake-Verse („Doch die (jungen) Zeiten sind vorüber/da alle Glieder gelenkig – bis auf eins....“) und Nonsense-Sense-Marathon manövrierte Gröning seine Gitarre – eine unbeirrbare Komplizin, simplen Harmonien und Rhythmen abhold: Rockige Zeitgeistdiagnostik zwischen Oje, Oh ja und O là là. Begeisterung beim Publikum.