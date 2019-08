Überraschend schnell ist am Donnerstag der Prozess gegen einen 29-jährigen Münsteraner zu Ende gegangen, der im Februar an einem bewaffneten Überfall auf die „Burger-King“-Filiale an der Steinfurter Straße beteiligt war. Vor dem Landgericht wurde er zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Richter ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Ein halbes Dutzend Gäste hielt sich in der Nacht auf den 21. Februar im „Burger King“ auf, als der 29-Jährige mit einem weiteren Täter in die Filiale stürmte. Der 29-Jährige hielt die Gäste mit vorgehaltener Schreckschusswaffe in Schach, der andere Täter erbeutete aus dem Tresor rund 4200 Euro. Der jetzt Verurteilte hatte eingeräumt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein – allerdings nur, weil er von einem Bekannten unter Druck gesetzt worden sei.