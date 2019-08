In der Restmüllverarbeitungsanlage in Coerde ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein größerer Brand ausgebrochen. Laut Angaben der Feuerwehr war Carbid in die Schredderanlage gelangt und dann in Brand geraten.

Carbidgranulat wird zur Bekämpfung von Ungeziefer verwendet und darf nicht über den Restmüll entsorgt werden. Da der Stoff zudem in Verbindung mit Wasser das hoch explosive Gas Acetylen bildet, musste das Feuer durch Löschschaum unter Kontrolle gebracht werden.

Brände an der Tagesordnung

Ein Einzelfall ist ein solches Feuer nicht, in den vergangenen 24 Monaten habe es drei größere Brände mit Feuerwehreinsatz in der Anlage gegeben, teilte Manuela Feldkamp, Sprecherin der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Hinzu kämen kleinere Brände, die durchaus mehrmals täglich vorkommen würden.

Ausgelöst würden diese zumeist durch Schadstoffe, die in den Restabfall geworfen würden, so Feldkamp. Dazu gehörten bereits normale Haushaltsbatterien. Die Feuer führten nicht nur zu hohen Kosten, die letztlich auf alle Münsteraner umgelegt würden, sondern auch zu einer Gefährdung der Mitarbeiter, mahnte Feldkamp.

Komplette Anlage entleert

Die AWM appellieren daher, Akkus, Batterien und andere Schadstoffe über die Recyclinghöfe zu entsorgen. In Münster gebe es ein enges Netz dieser Stellen, die meisten Münsteraner müssten nicht weiter als drei Kilometer bis zum nächsten Recyclinghof fahren.

Aufgrund des Brands von Mittwochabend, bei dem die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen im Einsatz war, und bei dem die Löscharbeiten mehrere Stunden dauerten, musste die komplette Anlage entleert werden, um auszuschließen, dass sich weitere Mengen des Carbids in der Anlage befinden.