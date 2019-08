20 Jahre gibt es das Erntedankfest auf Gut Kinderhaus am Max-Klemens-Kanal. Das Jubiläum wird am 15. September (Sonntag) von 10 bis 17 Uhr gefeiert. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr werden ab 11 Uhr Stände und Spielstationen eröffnet. Um 12 Uhr beginnt das Bühnenprogramm in der Hofscheune. Falkner, Planwagenfahrten, Korbflechter, Holzschuhmacher, Schätzspiel, Bullriding und jede Menge Kulinarisches gibt es für dieBesucher.