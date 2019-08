Stadtfest ist eröffnet: Münster feiert mittendrin

Mit Bravour absolviert Oberbürgermeister Markus Lewe den Fassbieranstich. Zwei gezielte Schläge – und die fünfte Auflage des Stadtfestes „Münster Mittendrin“ ist eröffnet. Die mehr als 100 Schaulustigen vor dem historischen Rathaus freuen sich am Freitagnachmittag über Freibier, während Ana Voogd von der Veranstalter-GmbH begeistert von den letzten Wettervorhersagen berichtet. Die fallen nämlich deutlich erfreulicher aus als noch zu Beginn der Woche.

Die offizielle Eröffnung findet jedenfalls bei Kaiserwetter statt. Entsprechend viele Menschen sind bereits am Nachmittag in der Innenstadt unterwegs, schlendern über den Prinzipalmarkt, der bis Sonntagabend zur kulinarischen Meile wird, genießen Live-Musik, freuen sich über die Angebote für Groß und Klein. „Was für ein Wahnsinnsgefühl“, schwärmt der Oberbürgermeister.

Großes Familienfest

Für ihn ist das Stadtfest ein großes Familienfest – für die Familie der Münsteraner, zu der auch alle zählten, die in den vergangenen Jahren neu in die Stadt gekommen sind. „Münster gehört allen, lasst uns zusammen tanzen, genießen und lachen“, ruft Lewe den Besuchern zu.

Die kommen nicht nur aus dem Münsterland – einige haben eine weite Reise hinter sich. Stefanie Gerber wohnt in Franken, ist für drei Tage bei einer Freundin in Münster zu Besuch – und restlos begeistert von der Atmosphäre in der Innenstadt: „Alle sind so freundlich, dazu so wunderbares Wetter.“ So könne es gerne bis Sonntagabend weitergehen, sagt die 38-Jährige.

Kräftiger Applaus

Derweil kann Ana Voogd kaum fassen, was da drei Tage lang für ein Musikprogramm geboten wird. „Lost Frequencies: ein Weltstar, die H-Blockx: wieder zusammen, und Roland Kaiser: ausverkauft“, ruft sie ins Mikrofon – und bekommt dafür kräftigen Applaus.

Die Mitveranstalter Pitti Duyster und Severin Romero atmen unterdessen kräftig durch. „Das war Arbeit bis zur letzten Minute“, sagt Romero. „Dafür macht es jetzt umso mehr Spaß.“ Derweil freut sich Duyster, dass der Kartenvorverkauf noch besser läuft als in den vergangen Jahren. „Es kann gut sein“, sagt der Gastronom, „dass der Samstagabend ausverkauft ist.“

So wird das Wetter auf dem Stadtfest Die gute Nachricht vorweg: „Münster Mittendrin“ wird bei angenehmen Temperaturen über die Bühne gehen. Die Meteorologen sagen für Samstag Höchstwerte um 22 Grad zu, für Sonntag 21 Grad. Nachts sinken die Temperaturen nur wenig ab – auf etwa 16 Grad. Wer die Konzerte besuchen will und nicht schnell friert, braucht also weder Jacke noch Pullover. Einen Schirm sollten die Stadtfest-Besucher allerdings in Griffnähe haben. Am Samstagmittag ist leichter Niederschlag möglich, am Nachmittag soll es aber schon wieder aufklaren. Nass wird es voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag – doch dann werden die H-Blockx schon längst die Bühne verlassen haben. Im Laufe des Sonntagvormittages soll der Regen allmählich wieder nachlassen und in Schauer übergehen. Wenn Roland Kaiser die Bühne betritt, wird es nach aktuellem Stand wieder trocken sein. Martin Kalitschke ...

Münster Mittendrin 2019: Das ist los am Freitag 1/26 Am Freitag geht es los: Beim Stadtfest "Münster Mittendrin" verwandelt sich die City in eine Festmeile. Auch in diesem Jahr gibt es neben den Top Acts wieder jede Menge alternative Sounds zu entdecken. Was der erste Tag an Programm zu bieten hat: Foto: Diverse

Freitag 12 Uhr | am Syndikatplatz: Der Tag startet mit Kinderprogramm - Ballonkunst mit Bloonie und Kinderschminken mit Ewa. Beide Angebote sind kostenlos. Foto: Johannes Oetz

Freitag, 14.30 Uhr | Erbdrostenhof: Die Poprock-Band "Junikorn" besteht aus fünf Münsteraner Stundenten, die nach eigenen Angaben "vielfältige und rockige Riffs mit tanzbaren Beats vereinen". Foto: Björn Meyer

Freitag, 14 Uhr | Dominikanerkirche: Die Alternative-Rockband "Prism Effect" spielt Indie-Rock aus Münster. Mit Gitarre, Keyboard, Bass, Drums und Gesang erzählt die Gruppe ihre Geschichten. Foto: Leonie Schnüttgen

Freitag, 15 Uhr | Stadthaus 1: Vanessa Voss ist eine junge Singer/Songwriterin aus Münster. Neben Elementen aus Soul und Rock ist ihre Musik in erster Linie von gefühlvollen Pop-Melodien geprägt. Foto: Gunnar A. Pier

Freitag, 16 Uhr | Drubbel: RayPasnen zieht seine Zuhörer mit Gitarre und Gesang in den Bann. Von Country über Rhythm & Blues bishin zu Rock´n Roll. Foto: Maximilian Konrad

Freitag, 16 Uhr | Dominikanerkirche: Die fünfköpfige Metalband "Paranight" aus Soest mischt melodischen Gesang mit schweren Riffs. Foto: Diverse

Freitag, 16.30 Uhr | Syndikatplatz: Housemusic von dem jungen DJ Tomsen. Foto: Colourbox.de

Freitag, 16.30 Uhr | Stadthaus 1: „Ticket To Happiness“ bringt temperamentvolle Musik mit internationalem Touch und eingängigen Rhythmen auf die Bühne. Foto: Diverse

Freitag, 16.30 Uhr | Erbdrostenhof: Das vierköpfige Rock'n-Roll-Gespann "Scholzinkowskis" bilden zwei Väter mit ihren Söhnen aus Münster. Foto: Diverse

Freitag, 18 Uhr | Syndikatplatz: Als AudiJens steht der Kopf des FYAL-Cafés an den Reglern. Foto: Helmut P. Etzkorn

Freitag, 18 Uhr | Dominikanerkirche: Drei Männer aus Münster und die These, dass Gott die Farbe Grün hasst - "God hates Green" zaubert Indie-Rock auf die Bühne. Foto: Gunnar A. Pier

Freitag, 18.30 Uhr| Stadthaus 1: Seit der Schulzeit miteinander bekannt, spielen die vier Musiker in einer klassischen Zwei-Gitarren-, Kontrabass- und Schlagzeug-Besetzung eine Mischung aus Rock‘n‘Roll, Rumba, Rock Steady, Soul und Roots-Musik. Foto: Diverse

Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr | Domplatz: Hinter "Kuult" steckt eine deutsche Pop-Band und ein hitverdächtiges Männer-Trio. Ihr Song " Wenn du lachst" hat inzwischen fast 7 Millionen Klicks auf Youtube. Foto: Diverse

Freitag, 19 Uhr | Drubbel: Tanzen und Mitsingen, das geht bei der Coverband "Die Krönung". Foto: Diverse

Freitag, 20 Uhr | Dominikanerkirche: Die Classic-Rock-Tribute-Band "Rockalots" erweckt die ganz großen Hymnen der Rockgeschichte zu neuem Bühnenleben. Von AC/DC über Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Guns n' Roses etc. Foto: Diverse

Freitag, 20 Uhr Mit House in all seinen Facetten versorgt der einstige Dockland-Resident-DJ Cutmaster Jay sein Publikum. Foto: Matthias Ahlke

Freitag, 20.30 Uhr | Stadthaus 1: Reggae- und Ska-Fans, aufgepasst! Irie Miah and the Massive Vibes spielen rootsorientierten Reggae, der sich am Stil der 70er und 80er Jahre orientiert. Gut geeignet, um mit positiven Vibes ins Wochenende zu starten. Foto: Diverse

Freitag, 20 Uhr | Drubbel: Die Band "Maraton" bietet laut eigener Beschreibung den "Party-Soundtrack der letzten 40 Jahre" und gehört seit Jahren zu den angesagtesten Cover-Live-Musik-Acts in Deutschland. Foto: Diverse

Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 20.30 Uhr | Domplatz: Der Singer-/Songwriter "Josh." aus Wien hat mit seinem Song "Cordula Grün" einen echten Indie-Sommerhit gelandet. Josh. macht Songs zum Mitsingen, die Geschichten vom Leben erzählen. Foto: dpa

Freitag, 20 Uhr | Erbdrostenhof: Covernummern aus der Rock-Szene präsentiert die Band "Rocktool". Foto: Diverse

Freitag, 22 Uhr | Dominikanerkirche: Die „etwas andere Metallica-Tribute-Band“ kommt aus Brandenburg. "Metal Militia" steht für eine Live-Performance, deren musikalische Qualität sich an den Studioproduktionen ihres weltberühmten Vorbilds orientiert, gepaart mit eigenen Showelementen. Foto: Diverse

Freitag, 22 Uhr | Syndikatplatz: DJ und Musikproduzent Phil Fuldner serviert garantiert stimmungsvolle, elektronische Klänge. Foto: Diverse

Freitag, 22 Uhr | Domplatz: MBP steht für Must be Played (zu deutsch: „muss einfach gespielt werden“). Das DJ-Duo auf Freckenhorst steht mit beiden Beinen in der Deep House Szene und bringt seine Hörer zum Tanzen. Mit ihren Sets sind sie mittlerweile so erfolgreich, dass sie international gebucht werden. Foto: Diverse

Freitag, 22.30 Uhr | Stadthaus 1: Gato Preto sind Teil einer internationalen afro-futuristischen Szene. Das Duo reist um die Welt und bringt beim Stadtfest Afro-House, Global Bass & Kuduro nach Münster. Foto: Diverse

Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 22:45 Uhr | Domplatz: Krönender Abschluss am Freitagabend - mit Lost Frequencies holen die Macher von „Münster Mittendrin“ einen inter­nationalen DJ, Produzenten und Live-Act der globalen elektronischen Musikszene nach Münster. Foto: dpa

Münster Mittendrin 2019: Das ist los am Samstag 1/24 Am Samstag geht es weiter: Das Stadtfest "Münster Mittendrin" nimmt fast die gesamte Innenstadt ein. An diesem Samstag gibt es neben den Top Acts wie "H-Blockx" und den "Killerpilzen" wieder jede Menge alternative Sounds zu entdecken. Der zweite Tag bietet eine Fülle an Programm. Foto: Diverse

Samstag, 12 Uhr | am Syndikatplatz: Zu Beginn des Tages können die Kleinen sich erneut von der Ballonkunst von Bloonie verzaubern und sich von Ewa schminken lassen. Beide Angebote sind kostenlos. Foto: Diverse

Samstag, 12.30 Uhr | Drubbel: "Vertaan" heißt die Band um die beiden Sänger Dan und Heiko, die neben Klassikern der Rockgeschichte (z. B. Kinks) auch unbekanntere Punk- & Alternative-Rock-Songs zum Besten geben. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 14 Uhr | Drubbel: Eine E-Gitarre, eine akustische Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug und Gesang. Die Band "Six Feet 4" interpretiert von den Ärzten bis zu den Dire Straits viele Songs neu. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 14 Uhr | Erbdrostenhof: Mit seinen glühenden Bluesharminika ist Fred Reefman der Nabel des "Bluzin' 58", einer sechsköpfigen Blues-Band. Inspiriert von alten 50er Jahre Blues-Helden wie Little Walter und Muddy Waters, kehrt die Band zurück zu den Wurzeln des Blues. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 14.30 Uhr | die Zauberin Parella zeigt eine Zaubervorstellung zum “Lachen – Staunen – Mitmachen”, die wie ein Theaterstück zum Mitmachen aufgebaut ist. Am Ende sollen die Kinder besser zaubern können, als Parella. Foto: Diverse

Samstag, 14 Uhr | Dominikaner: "LostAgaiN" versprechen harmonischen Gesang, ordentlichen Groove und rockige Gitarrenriffs. Dazu kommt die rauchige Stimme des Frontmanns. Genannt wird diese Mische Rock´n´Pop. Die Band steht damit bereits seit zwanzig Jahren auf der Bühne. Foto: Hilmar Lange

Samstag, 16 Uhr | am Syndikatplatz: Newcomer-DJ-Contest lädt alle zwischen sechs und sechzig Jahren dazu ein, eigene elektronische Sets zu mischen. Der Gewinner darf an einem der Hotspots bei Münster Mittendrin 2020 auflegen und gewinnt ein Reloop Beatpad 2. Bewerben kann sich jeder zwischen sechs und sechzig Jahren alt ist und bisher keinen Club- oder Festivalgig gespielt hat. Zur Teilnahme muss außerdem vorab ein Foto, der Künstlername und ein 15min Promoset als .mp3 an info@lampenfieber.ms gesendet werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 14.8., um 18:00h. Foto: Scott Sanders

Samstag, 16 Uhr | Dominikanerkirche: "Turn A" sind vier Studenten aus Münster, die einen Mix aus Alternative, Indie und klassischem Gitarrenrock machen. Foto: Münster Mittendrin

Samtag, 16.30 Uhr | Stadthaus 1: „Soeckers“ bedeutet aufgedrehte Amps, britischer Sound und eine ordentliche Portion Melodie - und das alles auf Deutsch. Die vier Jungs aus Ahaus spielen mittlerweile seit sechs Jahren zusammen. Foto: Diverse

Samstag, 18 Uhr | am Syndikatplatz: Die Sieger des DJ Contests 2017 in der Philharmonie Essen sind in Münster. "The Droids" spielen am Samstagabend elektronische Live-Sets, Hybrid-Sets und DJ-Performances. Foto: Anna Spliethoff

Samstag, 18 Uhr | Erbdrostenhof: Das Publikum darf die Vorauswahl für "The Voice of Münsterland" treffen. Aus allen Bewerbungen werden zwei Gruppen mit maximal je sechs Teilnehmern ausgewählt, die die Vorrunde bestreiten. Wer den Tag übersteht, ist im Finale am Sonntag. Foto: Matthias Ahlke

Samstag, 18 Uhr | Dominikanerkirche: Der 27-Jährige Münsteraner Peat Miles kombiniert Pop-Instrumentales mit erfrischend eloquenten Texten im Deutschrap. Foto: Diverses

Samstag, 18.30 Uhr | Domplatz: Die "Killerpilze", aka. die selbsternannte „gefährlichste Band der Galaxie“, feiert ihr 15-jähriges Bestehen live auf dem Domplatz bei Münster Mittendrin. Online gibt es vorab bereits Tickets für 15 Euro. Foto: Diverses

Samstag, 19 Uhr | Drubbel: Die "Reisegruppe Hardrock" ist eine Drei-Mann Punk/Hardrock-Kapelle aus Münster und Dortmund. Im Zentrum der Live-Performance steht größtenteils Musik der 80er Jahre. Foto: Björn Meyer

Samstag, 20 Uhr | Dominikanerkirche: Die Geschichte von "TIL" beginnt bereits im Kindergarten, vor über 14 Jahren. Nach über 250 Schulkonzerten und Festivalgigs quer durch Europa wagt die dreiköpfige Band nun den Neustart mit deutschen Songs: selbst geschrieben und absolut ehrlich. Foto: Diverses

Samstag, 20 Uhr | Erbdrostenhof: Handgemachte Live-Musik gepaart mit großer Spielfreude und einer Mischung aus aktuellen Hits und Evergreens der Rock- und Popgeschichte - das ist die Band "Underground". Die fünf Jungs und Frontfrau Nadine Schröder wollen für Stimmung sorgen. Foto: Diverses

Samstag, 20.30 Uhr | Domplatz: Die Hip-Hopper "Fünf Sterne deluxe" aus Hamburg kommen nach Münster. Sie schreiben und produzieren ihre Songs selbst - mit Klassikern wie „Ja, Ja ... Deine Mudder!“ und „Die Leude“ haben sie die deutsche HipHop-Landschaft evolutioniert. Foto: Diverses

Samstag, 20.30 Uhr | Stadthaus eins: Im Mittelpunkt der Band "FLOOOT" steht ein junges Bläser-Trio, das gleichzeitig als Frontmänner mit gerappten Geschichten und dreistimmigem Gesang ihr eigenes Genre geschaffen hat: „Blech-Blas-Rap“. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 20.30 Uhr | Drubbel: Ob Status Quo, Van Halen, BAP, Westernhagen, Whitesnake - es gibt nichts, was vor "Starlight Excess" sicher ist. Die Band aus Münster feiert inzwischen internationele Erfolge, kehrt aber immer wieder gerne in ihre Heimatstadt zurück. Foto: Diverse

Samstag, 22 Uhr | Domplatz: Wer bei einem "H-Blockx"-Konzert die Augen schließt, mag kaum glauben, dass da wirklich nur ein Gitarrist auf der Bühne steht. Viele in der Region verbinden tolle Erinnerungen mit dieser Band! Die Band feiert dieses Jahr den 25. Geburtstag ihres Debüt-Albums „Time to Move“ in Münster. Foto: Diverses

Samstag, 22 Uhr | Dominikanerkirche: Die Hamburger Heavy Rock Band "Sloppy Joe’s" spielt auf den großen Bühnen des Landes und erarbeitet sich schnell den Ruf als "tolle Live-Band mit unverwechselbarem Sound und geiler Show". Das Mantra der drei Rocker: "Es wird gerockt!" Foto: Diverses

Samstag, 22 Uhr | Syndikatplatz: Tom Novy ist seit fast 20 Jahren deutscher House-DJ und Produzent. In den 90-iger Jahren begann seine musikalische Karriere. Gleich die erste Veröffentlichung, seine Single „I House U“, schoss 1995 in die Top 10 der DJ-Charts. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 22.30 Uhr | Stadthaus eins: Die fünf Kerle von "Blobbin' B" haben einfach gemacht, worauf sie Lust hatten - nun stehen sie bereits seit über 33 Jahren auf der Bühne. Neben einigen mehr als selten gehörten Songs der Rock’n’Roll-Geschichte, geben sie auch eigene Kompositionen zum besten. Foto: Diverses