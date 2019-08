Svenja Schulze ehrt münsterische Schülerinnen

Berlin/Münster -

Feierlicher Abschluss des Projekts „Umwelt macht Schule“ für Schülerinnen des Gymnasiums Paulinum: Bundesumweltministerin Svenja Schulze überreichte ihnen und ihrem Lehrer Frank Bacher am Samstag in Berlin die Urkunde zum dritten Platz in dem bundesweiten Projekt „Umwelt macht Schule“. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Tages der offenen Tür der Bundesregierung im Bundesumweltministerium statt.